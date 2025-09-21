Jako hrdina Langdon. Dan Brown nakoukl do slavné Barokní knihovny Klementina

Autor novinky Tajemství všech tajemství, jejíž děj se mimo jiné odehrává právě v Klementinu, měl v Praze bohatý program. Do české metropole přijel už posedmé, tentokrát se svou přítelkyní.
Chtěl jsem vám pomoct rozložit turistický ruch. Dan Brown exkluzivně, nejen o Praze
Den předtím s ním moderátorka Rozstřelu Monika Zavřelová natočila v hotelu, v němž pobýval, exkluzivní rozhovor. Brown v něm například přiznal, že Prahu dříve navštěvoval i tajně, a dále prozradil, která místa v metropoli jsou jeho nejoblíbenější. Zmínil i pozoruhodnou prohlídku kanalizace, která ho architektonicky zaujala.
Rozhovor se také dotkl toho, jak autor přistupuje k historii a zda ji nějak v jeho knize pozměňoval. „Praha je tak fascinující, že vůbec nemusíte nic přikrášlovat nebo si vymýšlet. Pravda je sama o sobě dostatečně ohromující a vzrušující,“ podotkl.
Brown mluvil také o chystaném filmu, který podle předlohy jeho knihy vzniká v Praze v dílně společnosti Netflix. Světoznámý autor vyvrátil domněnky o tom, kdo v něm zahraje hlavní roli protagonisty Roberta Langtona a řekl kdy se začne film natáčet.
Brown byl nadšený z pražské podzemní kanalizace. Tlačenka mu ale nechutnala
Americký spisovatel Dan Brown tento týden přijel do Prahy, aby českým čtenářům představil svou novinku Tajemství všech tajemství. Po snídani s českým prezidentem Petrem Pavlem zavítal do Zrcadlové kaple Klementina na setkání s novináři, kde také od primátora Prahy Bohuslava Svobody dostal hned na úvod symbolický zlatý klíč od hlavního města.
„Autorova kniha otevírá okno do Prahy tak, že Praha už není jen pojmem ale živým celkem, v němž se mohou dít zázračné a kouzelné věci,“ řekl Svoboda při předávání.
Po oficiálním setkání v Klementinu se zúčastnil akce určené pro jeho nejvěrnější, tedy pro fanoušky. Večer se s nimi osobně potkal v pražské Lucerně.
„Pražská“ kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u radnice i nocovali
Na jeho knihu, která oficiálně vyšla v úterý 9. září, čekali čtenáři celou noc před knihkupectvím na Staroměstském náměstí, kde dokonce nocovali v dlouhé frontě. První zájemci si mohli knihu na radnici koupit od sedmi ráno. K dispozici zde bylo 100 výtisků s vlastnoručním podpisem autora.