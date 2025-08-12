Dan Brown za měsíc dorazí do Prahy, kde má děj nový příběh profesora Langdona

  21:59
Autor světoznámé ságy zasadil děj nejnovějšího dobrodružství profesora Langdona do Prahy. V české metropoli proto jeden z nejúspěšnějších současných spisovatelů knihu s názvem Tajemství všech tajemství místním čtenářům představí. Konkrétně 18. září, kdy se s ním každý z fanoušků bude moci potkat ve Velkém sále Lucerny. Brzy budou v předprodeji vstupenky na setkání. Autogramiáda součástí pořadu není.
Spisovatel Dan Brown v Praze (18. září 2018)

Spisovatel Dan Brown v Praze (18. září 2018) | foto: Richard Klíčník, Argo

Obálka knihy Tajemství všech tajemství
Dan Brown při rozhovoru pro MF DNES v Praze (18. září 2018)
Dan Brown na tiskové konferenci na pražské Novoměstské radnici (15. ledna 2014)
Spisovatel Dan Brown v Praze (18. září 2018)
Šestý díl ságy vychází 9. září. A to jak v anglické, tak české verzi v překladu Michaly Markové a Davida Petrů.

Brown přijede spolu se svým americkým redaktorem Jasonem Kaufmanem, který se v knize objevuje také jako jedna z postav. Chybět nebude ani spisovatelův český redaktor Petr Onufer, s nímž konzultoval české reálie. Společně vystoupí 18. září od 19:30.

Diskuzní pořad se odehraje ve Velkém sále Lucerny pod moderátorskými křídly Daniela Stacha. Publikum dostane mimo jiné příležitost položit spisovateli a jeho společníkům dotazy. Pro zájemce budou k dispozici sluchátka s tlumočením do češtiny. Autogramiáda však součástí pořadu nebude.

Už to není tajemství. Dan Brown přijede do Prahy se svou knihou, která se tu odehrává

V nové knize přijíždí uznávaný profesor symbologie Robert Langdon do Prahy, aby navštívil přednášku přední badatelky v oblasti noetiky Katherine Solomonové. S vědkyní navíc nedávno navázal romantický vztah. Katherine zrovna chystá k vydání kontroverzní knihu – takovou, která přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a je možné, že vyvrátí leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí.

Pražský pobyt dvojice však naruší brutální vražda. A po ní následuje chaos – Katherine i se svým rukopisem zmizí a Langdona má v hledáčku mocná organizace. Profesor se zároveň stane terčem záhadného útočníka, který jakoby se vynořil ze starodávných pražských legend.

Dan Brown je nadšen obálkou svého pražského románu. Zobrazuje Karlův most

Langdon zoufale hledá Katherine, mezitím co se děj přelévá také do Londýna a New Yorku. Kromě své milé se pídí také po odpovědích. Během zběsilé honičky přízračným světem futuristické vědy i prastaré mytologie profesor naráží na šokující pravdu o tajném projektu, jež navždy promění naše vnímání lidské mysli.

Vstupenky na setkání s hvězdou ve světě thrillerů budou v předprodeji od 14. srpna za zvýhodněnou cenu.

Pražský román Dana Browna s Karlovým mostem na obalu zfilmuje Netflix

Nebude to poprvé, co Brown zavítá do Prahy. Představil se tu již několikrát, v roce 2014 zde dokonce převzal cenu knihkupectví Palác knih Luxor za nejprodávanější knihu desetiletí. Tou se tehdy stala Šifra mistra Leonarda s více než 100 tisíci prodanými výtisky. V roce 2021 se pak Brown představil nejen jako knižní autor, ale také jako skladatel a klavírista v Obecním domě.

Brownovy romány vychází po celém světě. V 56 jazycích se podařilo prodat přes 250 milionů výtisků a v roce 2005 spisovatele jmenoval magazín Time jedním ze stovky nejvlivnějších lidí světa.

Dan Brown za měsíc dorazí do Prahy, kde má děj nový příběh profesora Langdona

