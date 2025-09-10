Zábavné, pokud nezapojíte mozek. Kritici Brownovu pražskou knihu chválí i tepou

„Brownův nový román je možná jeho dosud nejambicióznějším počinem: hutný thriller, který je zároveň úvahou o povaze lidského vědomí a jeho možné budoucnosti,“ napsal Marc Weingarten pro Los Angeles Times.
Tvrdí, že se autorovi „typickým Brownovým způsobem“ podařilo, aby z něčeho tak éterického, jako je právě lidské vědomí, udělal thriller. Oceňuje, že se spisovatel osm let intenzivně věnoval studiu nejnovějších poznatků z oblasti neurovědy.
„Zajímavou otázkou, kterou si o něm můžeme položit, není to, co Brown jako spisovatel dělá špatně, ale co dělá správně. Protože něco dělá správně,“ soudí web The Guardian , který ale zároveň kritizuje spisovatelovu prozaickou neschopnost.
„Je to nakažlivé,“ přidává se recenzent Ron Charles pro The Washington Post , podle kterého si Dan Brown psaní své nové knihy zjevně užil. Román se sice rozléhá na více než šest seti stránkách, v hektickém tempu se ale podle jeho slov odehrává velkolepá symfonie vražd a chaosu.
„Brownovy dialogy jsou stále trapně banální; sexy škádlení Langdona a Katherine je jako ledek v tištěné podobě. A vyprávění je plné klišé, ale naštěstí Brownova tendence přerušovat děj historickými postřehy z Wikipedie byla do značné míry potlačena,“ rozvíjí dál své rozličné dojmy.
„Luštění křížovky je napínavější“
Na svoje původní tvrzení o hektičnosti navazuje poměrně ironickou lichotkou. „Část úspěchu tohoto svižného románu spočívá v tom, že tyto postavy stihnou před obědem více, než jsem já stihl za celý rok,“ napsal Charles.
„A jaké obsazení – prohnaní špioni, pochybní diplomaté, neetičtí lékaři, nevědomí pacienti a horliví vlastenci!“ Ačkoliv chválí neuvěřitelně vzrušující momenty včetně honičky v rozlehlé laboratoři, vzápětí dodává, že takových pasáží v románu příliš není.
„V těch několika případech, kdy musí vyřešit hádanku, aby posunul děj kupředu, to není o moc napínavější než sledovat moji mámu, jak luští křížovku Wordle,“ uvažuje recenzent.
Některá hodnocení jsou vyloženě kritická. Jessa Crispinová ve své recenzi na serveru Telegraph knize udělila jen dvě hvězdy z pěti. „Šestý bestseller Langdona (hlavní postava románu – pozn. redakce), Tajemství všech tajemství, je absurdní fantazie plná směšných pasáží. Ale ten vtip už ztrácí na síle,“ opřela se do knihy hned v úvodu.
Samotní čtenáři jsou ale podle hodnotícího webu Goodreads mnohem vstřícnější. „Dan Brown přináší další napínavé mistrovské dílo! Tento román, který je svižný, inteligentní a plný zvratů, spojuje mytologii, vědu a napětí tak, jak to umí jen on,“ píše jeden z nich.
Mnozí se shodují, že ačkoliv je předchozí kniha tolik neoslovila, určitě si nový počin ihned přečtou. „Možná se Brown nestane vaším oblíbeným autorem, ale určitě to bude zajímavé,“ píše jeden z jeho příznivců.
Dílo zaujalo také lidi, kteří dosud spisovatelovu tvorbu neznali. „První kniha Dana Browna, kterou jsem četl (i když je to šestá v sérii), a moc se mi líbila. Tak zajímavé zkoumání lidského vědomí – Brown odvedl skvělou práci, když mě přiměl se zajímat o všechny postavy, i když jsem nečetl jeho ostatní knihy,“ chválí jeden z uživatelů, který román ocenil čtyřmi hvězdami.
Zbrusu nové dílo Tajemství všech tajemství jednoho z nejznámějších amerických spisovatelů současnosti šlo do prodeje v úterý. Děj šesté série thrillerů s profesorem náboženské ikonologie Robertem Langdonem v hlavní roli se převážně odehrává v pražských kulisách.