Zábavné, pokud nezapojíte mozek. Kritici Brownovu pražskou knihu chválí i tepou

  11:20
Neuběhly ještě ani dva dny od vydání nové knihy Dana Browna a po celém literárním světě se už vyrojily desítky recenzí plných chvály, ale také ostré kritiky. Někteří román Tajemství všech tajemství velebí za uchopení velkého tématu. „Nový román Dana Browna je zábavný, pokud nezapojíte mozek,“ hlásá ale titulek zjevně neohromené britské kritičky Jessy Crispinové.
Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025)

„Brownův nový román je možná jeho dosud nejambicióznějším počinem: hutný thriller, který je zároveň úvahou o povaze lidského vědomí a jeho možné budoucnosti,“ napsal Marc Weingarten pro Los Angeles Times.

Tvrdí, že se autorovi „typickým Brownovým způsobem“ podařilo, aby z něčeho tak éterického, jako je právě lidské vědomí, udělal thriller. Oceňuje, že se spisovatel osm let intenzivně věnoval studiu nejnovějších poznatků z oblasti neurovědy.

„Zajímavou otázkou, kterou si o něm můžeme položit, není to, co Brown jako spisovatel dělá špatně, ale co dělá správně. Protože něco dělá správně,“ soudí web The Guardian , který ale zároveň kritizuje spisovatelovu prozaickou neschopnost.

„Je to nakažlivé,“ přidává se recenzent Ron Charles pro The Washington Post , podle kterého si Dan Brown psaní své nové knihy zjevně užil. Román se sice rozléhá na více než šest seti stránkách, v hektickém tempu se ale podle jeho slov odehrává velkolepá symfonie vražd a chaosu.

Noční chlad i kriminální zápletka s policií. Jak lidé na Staromáku čekali na Browna

„Brownovy dialogy jsou stále trapně banální; sexy škádlení Langdona a Katherine je jako ledek v tištěné podobě. A vyprávění je plné klišé, ale naštěstí Brownova tendence přerušovat děj historickými postřehy z Wikipedie byla do značné míry potlačena,“ rozvíjí dál své rozličné dojmy.

„Luštění křížovky je napínavější“

Na svoje původní tvrzení o hektičnosti navazuje poměrně ironickou lichotkou. „Část úspěchu tohoto svižného románu spočívá v tom, že tyto postavy stihnou před obědem více, než jsem já stihl za celý rok,“ napsal Charles.

„A jaké obsazení – prohnaní špioni, pochybní diplomaté, neetičtí lékaři, nevědomí pacienti a horliví vlastenci!“ Ačkoliv chválí neuvěřitelně vzrušující momenty včetně honičky v rozlehlé laboratoři, vzápětí dodává, že takových pasáží v románu příliš není.

„V těch několika případech, kdy musí vyřešit hádanku, aby posunul děj kupředu, to není o moc napínavější než sledovat moji mámu, jak luští křížovku Wordle,“ uvažuje recenzent.

Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy

Některá hodnocení jsou vyloženě kritická. Jessa Crispinová ve své recenzi na serveru Telegraph knize udělila jen dvě hvězdy z pěti. „Šestý bestseller Langdona (hlavní postava románu – pozn. redakce), Tajemství všech tajemství, je absurdní fantazie plná směšných pasáží. Ale ten vtip už ztrácí na síle,“ opřela se do knihy hned v úvodu.

Samotní čtenáři jsou ale podle hodnotícího webu Goodreads mnohem vstřícnější. „Dan Brown přináší další napínavé mistrovské dílo! Tento román, který je svižný, inteligentní a plný zvratů, spojuje mytologii, vědu a napětí tak, jak to umí jen on,“ píše jeden z nich.

Mnozí se shodují, že ačkoliv je předchozí kniha tolik neoslovila, určitě si nový počin ihned přečtou. „Možná se Brown nestane vaším oblíbeným autorem, ale určitě to bude zajímavé,“ píše jeden z jeho příznivců.

V Praze se probouzí magie. Přečtěte si ukázku nového románu Dana Browna

Dílo zaujalo také lidi, kteří dosud spisovatelovu tvorbu neznali. „První kniha Dana Browna, kterou jsem četl (i když je to šestá v sérii), a moc se mi líbila. Tak zajímavé zkoumání lidského vědomí – Brown odvedl skvělou práci, když mě přiměl se zajímat o všechny postavy, i když jsem nečetl jeho ostatní knihy,“ chválí jeden z uživatelů, který román ocenil čtyřmi hvězdami.

Zbrusu nové dílo Tajemství všech tajemství jednoho z nejznámějších amerických spisovatelů současnosti šlo do prodeje v úterý. Děj šesté série thrillerů s profesorem náboženské ikonologie Robertem Langdonem v hlavní roli se převážně odehrává v pražských kulisách.

