Z fronty rovnou do dražby. Brownova podepsaná novinka startuje na 10 tisících

Za startovací částku 9 999 korun nabízí uživatel Marcos zcela novou knihu, kterou Brown vydal právě v úterý. Kniha je speciální tím, že se na úvodní straně nachází autorův vlastnoruční podpis na zlatém pozadí. Takto podepsanou knihu mohlo získat pouze prvních 100 zájemců.
|
„Pražská“ kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u radnice i nocovali
Příběh profesora Roberta Langdona, který se z větší části odehrává v ulicích české metropole, přilákal před Staroměstskou radnici stovky čtenářů. Přízemí radnice totiž nakladatelství Argo vybralo jako místo prvního prodeje. Někteří na místě i nocovali, první ze zájemců se k výtiskům dostali v sedm ráno. Prodej trvá až do poledne.
Novinka prozkoumává známá i neznámá místa v Praze. Za zmínku stojí lokality jako Klementinum, Staronová synagoga, starý židovský hřbitov, kryt Folimanka či Bastion U Božích muk na Karlově. Městská firma Prague City Tourism očekává zvýšený zájem turistů a připravuje pro ně komentovanou vycházku po kýžených místech.
|
Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy
Kniha se momentálně dá sehnat pouze na dvou místech na světě. V Praze a v New Yorku. Příběh slibuje strhující průběh naplněný mystickou atmosféru a zápletka se točí kolem brutální vraždy a následného záhadného zmizení profesorovy partnerky.