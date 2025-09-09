Z fronty rovnou do dražby. Brownova podepsaná novinka startuje na 10 tisících

Autor:
  11:01
Čerstvě vydaná kniha Dana Browna Tajemství všech tajemství už nyní koluje na aukčním portálu Aukro. Objevil se zde jeden ze stovky podepsaných kusů, které byly v úterý ráno k dispozici na Staroměstském náměstí pro první čekající. Částka startuje na necelých 10 tisících korunách.
Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025)

Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025)
Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025)
Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025)
Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025)
23 fotografií

Za startovací částku 9 999 korun nabízí uživatel Marcos zcela novou knihu, kterou Brown vydal právě v úterý. Kniha je speciální tím, že se na úvodní straně nachází autorův vlastnoruční podpis na zlatém pozadí. Takto podepsanou knihu mohlo získat pouze prvních 100 zájemců.

„Pražská“ kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u radnice i nocovali

Příběh profesora Roberta Langdona, který se z větší části odehrává v ulicích české metropole, přilákal před Staroměstskou radnici stovky čtenářů. Přízemí radnice totiž nakladatelství Argo vybralo jako místo prvního prodeje. Někteří na místě i nocovali, první ze zájemců se k výtiskům dostali v sedm ráno. Prodej trvá až do poledne.

Novinka prozkoumává známá i neznámá místa v Praze. Za zmínku stojí lokality jako Klementinum, Staronová synagoga, starý židovský hřbitov, kryt Folimanka či Bastion U Božích muk na Karlově. Městská firma Prague City Tourism očekává zvýšený zájem turistů a připravuje pro ně komentovanou vycházku po kýžených místech.

Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy

Kniha se momentálně dá sehnat pouze na dvou místech na světě. V Praze a v New Yorku. Příběh slibuje strhující průběh naplněný mystickou atmosféru a zápletka se točí kolem brutální vraždy a následného záhadného zmizení profesorovy partnerky.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

O tom, jak se ruský prezident Vladimir Putin dostal v 90. letech k moci a jak se na pomyslném trůnu udržel, vypráví nový film režiséra Oliviera Assayase. Nese název Mág z Kremlu a samotného Putina v...

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

Zemřel indiánský herec Graham Greene. Proslavil ho Tanec s vlky

Ve věku třiasedmdesáti let zemřel kanadský herec, hvězda filmu Tanec s vlky, Graham Greene. Za roli ve filmu Kevina Costnera, kde ztvárnil postavu Kicking Birda, byl nominován na Oscara za nejlepšího...

Boxoval s Alim, hrál se Spencerem. Zemřel boxer, který byl předlohou Rockyho

V historických záznamech jako vítěz uveden není, přesto si těmi zápasy získal věhlas a uznání. Joe Bugner se dvakrát postavil Muhammadu Alimu a ani jednou mu nedovolil knock-out. Britský boxer...

Z fronty rovnou do dražby. Brownova podepsaná novinka startuje na 10 tisících

Čerstvě vydaná kniha Dana Browna Tajemství všech tajemství už nyní koluje na aukčním portálu Aukro. Objevil se zde jeden ze stovky podepsaných kusů, které byly v úterý ráno k dispozici na...

9. září 2025  11:01

Trocha legend, špetka reálií a hodně fikce. Co všechno už Dan Brown „objevil“

Odhalil tajemství Vatikánu, zakódoval Monu Lisu a teď si vybral Prahu. Americký spisovatel Dan Brown vydal nový román Tajemství všech tajemství, který se odehrává v uličkách staré Prahy. Mistr záhad...

9. září 2025  10:25

Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy

Nová kniha amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství se odehrává v pražském Klementinu, Staronové synagoze, v krytu Folimanka i v Bastionu U Božích muk na Karlově. Městská firma...

9. září 2025  8:54,  aktualizováno  9:43

„Pražská“ kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u radnice i nocovali

Dlouhá fronta lidí čekala v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Někteří lidé ve frontě stáli přes noc. První zájemci si mohli knihu na...

9. září 2025  7:11,  aktualizováno  8:41

Tělo matky unesla z pitevny, proklouzla Berlínskou zdí. Traumata Soni Červené

Premium

Operní pěvkyně světového věhlasu, proslulá Carmen své generace a v posledních letech života dáma s nevyčerpatelným elánem a chutí do života. To byla Soňa Červená. Měla velmi bohatý život, kterému se...

8. září 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo první vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala v neděli na streamovací platformě Prima+ ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, jsou velmi překvapivá. Diváci televize Prima si na...

8. září 2025  15:44

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

8. září 2025  15:21

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

8. září 2025  14:51

Pražští radní odvolali ředitele Studia Ypsilon Tománka. Ve funkci byl půl roku

Pražští radní odvolali ředitele Studia Ypsilon Karla Františka Tománka. Ve funkci byl teprve od 1. března, plánoval propojení divadla a DAMU. Na tuto středu přitom scéna plánovala tiskovou...

8. září 2025  11:20,  aktualizováno  14:28

RECENZE: Ty nejkyselejší policejní obličeje. Oktopus v druhé řadě stoupá filmařsky výš

65 % Premium

V soutěži o nejkyselejší policejní obličeje by vyhráli a v druhé řadě krimiseriálu Oktopus míří odměřenost ústředního tandemu ještě o stupeň výš. Ale také se zvedá filmařské pojetí, které projekt ČT...

8. září 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Velké písně žijí dál. V 81 letech zemřel Rick Davies, frontman kapely Supertramp

Ve věku 81 let zemřel Rick Davies zakladatel a frontman britské rockové skupiny Supertramp. Autor několika z nejznámějších hitů kapely, která největší slávu zažila v 70. letech, dlouhodobě bojoval s...

8. září 2025  12:20

Brownova nová kniha jde do prodeje. Prvních sto zájemců ji získá s podpisem

Zbrusu nové dílo jednoho z nejznámějších spisovatelů současnosti Dana Browna jde do prodeje. Kniha Tajemství všech tajemství, jejíž děj se převážně odehrává v pražských kulisách, bude k prvnímu...

8. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.