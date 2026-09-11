Tajemství táhne. Za jeden rok se Brownova pražského románu prodalo 200 tisíc kusů

„Je to pro nás velký úspěch a máme z něj samozřejmě radost. Dan Brown je celosvětový fenomén a jeho knihy mají obrovské množství čtenářů po celém světě. Speciálně u tohoto titulu hodně pomohlo i to, že se děj odehrává v Praze. Čtenáře baví porovnávat místa, která znají, s tím, jak je vidí autor. A když se v příběhu ocitnou na místě, kolem kterého třeba sami chodí, je to ještě zajímavější. Tuší, co je za rohem, ale netuší, co tam čeká Roberta Langdona,“ komentuje úspěch knihy Zdenka Křikavová z nakladatelství Argo.
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Dodává rovněž, že zájem o Brownovy knihy je u nás dlouhodobý. Od celosvětového úspěchu Šifry mistra Leonarda Argo průběžně dotiskuje romány s Robertem Langdonem i další spisovatelovy knihy.
Dan Brown, společně s Paolem Coelhem či Robertem Fulghumem patří mezi nejprodávanější autory tohoto vydavatelství.
„Mezi naše dlouhodobě nejúspěšnější tituly patří například Alchymista Paola Coelha nebo Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce od Roberta Fulghuma,“ doplňuje Křikavová. A taktéž tedy knihy Dana Browna. „200 tisíc prodaných výtisků za jediný rok tak řadí Tajemství všech tajemství mezi největší prodejní úspěchy, jaké jsme v Argu zažili,“ přiznává.
Na otázku, od kolika prodaných výtisků se dá hovořit o bestselleru, odpovídá, že pevná hranice neexistuje. „Záleží na žánru, velikosti trhu i na tom, za jak dlouhou dobu prodeje počítáme. Deset tisíc výtisků prodaných za několik měsíců je něco jiného než deset tisíc za několik let. V zásadě ale platí, že pokud prvonáklad překoná hranici 4 tisíc výtisků, jde o titul, kterému nakladatel opravdu hodně věří. A samozřejmě čím výš se prodeje dostanou, tím větší je to úspěch,“ dodává ještě za Argo Křikavová.