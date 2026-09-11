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Tajemství táhne. Za jeden rok se Brownova pražského románu prodalo 200 tisíc kusů

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  16:14
Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025)

Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Spisovatel Dan Brown obdržel od nakladatelství Argo mědirytinu zobrazující...
Praha 9.9.2025 Tajemství všech tajemství 9. 9. na Staroměstské radnici kolem...
Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil...
Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil...
8 fotografií
Rok v těchto dnech uplynul od chvíle, kdy si první čtenáři mohli na Staroměstské radnici v Praze koupit výtisk románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Dodnes se podle zástupců Arga knihy prodalo více než 200 tisíc výtisků, což z něj dělá jeden z nejúspěšnějších knižních titulů poslední doby.

„Je to pro nás velký úspěch a máme z něj samozřejmě radost. Dan Brown je celosvětový fenomén a jeho knihy mají obrovské množství čtenářů po celém světě. Speciálně u tohoto titulu hodně pomohlo i to, že se děj odehrává v Praze. Čtenáře baví porovnávat místa, která znají, s tím, jak je vidí autor. A když se v příběhu ocitnou na místě, kolem kterého třeba sami chodí, je to ještě zajímavější. Tuší, co je za rohem, ale netuší, co tam čeká Roberta Langdona,“ komentuje úspěch knihy Zdenka Křikavová z nakladatelství Argo.

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Dodává rovněž, že zájem o Brownovy knihy je u nás dlouhodobý. Od celosvětového úspěchu Šifry mistra Leonarda Argo průběžně dotiskuje romány s Robertem Langdonem i další spisovatelovy knihy.

Dan Brown, společně s Paolem Coelhem či Robertem Fulghumem patří mezi nejprodávanější autory tohoto vydavatelství.

Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025)
Spisovatel Dan Brown obdržel od nakladatelství Argo mědirytinu zobrazující centrum Prahy. (10. července 2026)
Praha 9.9.2025 Tajemství všech tajemství 9. 9. na Staroměstské radnici kolem čtvrté ráno fronta nadšenců. Tajemství všech tajemství - Dan Brown. Prvních sto zájemců si může koupit podepsaný výtisk, všechny účtenky budou slosovány a 20 výherců získá vstupenky na vyprodaný diskusní večer s Danem Brownem 18. 9. zahájení prodeje knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství 9. 9. v 7 h na Staroměstské radnici v Praze.
Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil svůj nový bestseller "Tajemství všech tajemství", jehož děj se odehrává v Praze. (18. září 2025)
8 fotografií

„Mezi naše dlouhodobě nejúspěšnější tituly patří například Alchymista Paola Coelha nebo Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce od Roberta Fulghuma,“ doplňuje Křikavová. A taktéž tedy knihy Dana Browna. „200 tisíc prodaných výtisků za jediný rok tak řadí Tajemství všech tajemství mezi největší prodejní úspěchy, jaké jsme v Argu zažili,“ přiznává.

Na otázku, od kolika prodaných výtisků se dá hovořit o bestselleru, odpovídá, že pevná hranice neexistuje. „Záleží na žánru, velikosti trhu i na tom, za jak dlouhou dobu prodeje počítáme. Deset tisíc výtisků prodaných za několik měsíců je něco jiného než deset tisíc za několik let. V zásadě ale platí, že pokud prvonáklad překoná hranici 4 tisíc výtisků, jde o titul, kterému nakladatel opravdu hodně věří. A samozřejmě čím výš se prodeje dostanou, tím větší je to úspěch,“ dodává ještě za Argo Křikavová.

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