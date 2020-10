Potrvají-li nařízení ještě dva roky, lidé začnou rebelovat, míní Dan Brown

Před dvěma lety autor Šifry mistra Leonarda Dan Brown přiletěl na otočku do Prahy kvůli chystanému tajnému projektu. „Je to něco, co by ode mne nikdo nečekal,“ lákal v rozhovoru pro MF DNES. A měl pravdu. Připravoval dětskou knihu Divoká symfonie, která vychází právě dnes. Sám k ní složil hudbu.