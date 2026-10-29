Toto město Dana Browna nepotřebuje. Spisovatel v Praze dohlížel na vznik seriálu

Seriál už od září na různých místech v Praze natáčí společnost Netflix. Autor úspěšných románů Šifra mistra Leonarda, Inferno, Andělé a démoni a dalších si s velkým zájmem a uznáním prohlédl prostředí postavená v barrandovských ateliérech a přihlížel i natáčení na Karlově mostě.
„Je fascinující vidět, když vaše dílo, které tvoříte sám ve své pracovně, začne promlouvat audiovizuálním jazykem a ožívat,“ řekl spisovatel.
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Do Prahy se vrátil už poněkolikáté, sám říká, že Tajemství všech tajemství psal jako milostný dopis tomuto městu. „Praha je nádherné a dramatické místo a navíc bylo dlouhá léta středem mysticismu, alchymie a esoterického myšlení. Toto město nepotřebuje Dana Browna, aby světu řekl, jak je krásné. Já jsem naopak rád, že jsem mohl děj své knihy zasadit do tak magického prostředí,“ líčí.
Tajemství všech tajemství vydalo nakladatelství Argo loni na podzim a od té doby se drží v čele žebříčku bestsellerů – prodalo se ho už dvě stě tisíc výtisků.
Práva na seriálovou adaptaci získal po velké bitvě producentů Netflix. Autorem scénáře a výkonným producentem je společně s Danem Brownem také Carlton Cuse, který má na svém kontě například úspěšnou sérii Ztraceni. V roli harvardského profesora, specialisty na výklad symbolů Roberta Langdona, se představí herec Morgan Spector. Jeho přítelkyni a spolupracovnici Katherine Solomon hraje Rebecca Hallová a v menších rolích se objeví také čeští herci.
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V rozhovoru pro Českou televizi vyjádřil Dan Brown spokojenost s volbou hereckého představitele hlavního hrdiny. „Myslím, že Netflix udělal skvělé rozhodnutí. Mohl obsadit nějakého mladého krasavce a pojmout příběh v mladším duchu. Místo toho ale vsadil na zkušené, vyzrálé herce, kterým opravdu věříte,“ prohlásil spisovatel.