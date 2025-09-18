Brown byl nadšený z pražské podzemní kanalizace. Tlačenka mu ale nechutnala

Veronika Pitthardová
  16:52
Americký spisovatel Dan Brown přijel do Prahy, aby českým čtenářům představil svou novinku Tajemství všech tajemství. Po snídani s českým prezidentem Petrem Pavlem zavítal do Zrcadlové kaple Klementina na setkání s novináři. „V Praze se mi nejvíc líbil kanalizační systém,“ přiznal na úvod Brown se smíchem.

Za zvuků varhan vešel krátce po poledni Dan Brown do Zrcadlové kaple. Od primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody dostal hned na úvod symbolický zlatý klíč od hlavního města. „Autorova kniha otevírá okno do Prahy tak, že Praha už není jen pojmem ale živým celkem, v němž se mohou dít zázračné a kouzelné věci,“ řekl Svoboda při předávání.

Americký spisovatel Dan Brown, jehož nový bestseller Tajemství všech tajemství se odehrává v Praze. (17. září 2025)
„Musím říct, že to je ta nejlepší tiskové konference, na které jsem kdy byl,“ usmál se hned na úvod Brown. „Setkal jsem se s řadou mladých lidí, kteří mou knihu četli. Zahodili telefony a prostě četli, to je skvělé! Doufám, že lidé, kteří si tuto knihu přečtou, zase přijedou do Prahy,“ svěřil se americký spisovatel s tím, co ho na nové knize nejvíc těší.

Noční chlad i kriminální zápletka s policií. Jak lidé na Staromáku čekali na Browna

Jeho nejnovější román, jak už i název napovídá, je plný tajemných událostí i mystiky. Právě tu Brown v Praze hledal. A našel. „Praha doby Rudolfa II. se proslavila právě svou mystikou. Chtěl jsem upozornit na všechny alchymisty, kabalisty i jasnovidce, kteří kdy v Praze působili,“ dodal Brown.

Nový román do české metropole ovšem zasadil i z mnohem pragmatičtějších důvodů. Prahu má zkrátka Brown rád a nijak se tím netají. Co je ale jeho oblíbené pražské místo, které by turistům doporučil?

„Líbilo se mi tu jedno místo, ale to bych turistům asi nedoporučil. Je to kanalizační systém pod Prahou. Opravdu, architektonicky je to výborné. Ale doporučil bych raději třeba Petřín, nebo Zrcadlovou kapli, obojí je krásné,“ smál se autor nového románu a dodal, že české jídlo by také doporučil. Tlačenka ho ale neoslnila.

Co je po smrti?

Velká část Brownova nového románu se zaobírá otázkou starou jako lidstvo samo: Co bude po smrti? Brown v Praze přiznal, že nad touto otázkou přemýšlel už před osmi lety, když mu zemřela maminka. Právě tehdy začal román Tajemství všech tajemství psát.

„V tu chvíli jsem se začal ptát sám sebe, co bude, když zemřeme. Je to otázka důležitá pro nás všechny a není podstatné, odkud pocházíme. Dospěl jsem k tomu, že lidské vědomí přetrvá v určité podobě i po smrti těla. Došel jsem k tomu ne díky náboženství, já jsem skeptik, ale díky současnému stavu vědy. Dokazuje, že vědomí by mohlo přetrvat. Snad tuto hádanku brzy rozluštíme,“ řekl Brown.

RECENZE: Golem kráčí pod Folimankou a Dan Brown ukazuje, že kniha má stále svou moc

Náboženství ovšem nezavrhl. Víra a věda jsou podle něj dva různé jazyky, které nakonec chtějí říct to stejné. „Čím více poznatků z vědy získáte, tím víc věříte. Protože v určité fázi výzkumu se dostanete k oblasti, která se nedá vysvětlit zdravým rozumem,“ doplnil král mysteriózních thrillerů.

Že by ale na základě jeho románu došlo ihned ke změně zkoumání a chápání lidského vědomí, to si zatím nemyslí. „Jsem optimista a taky jsem strávil řadu let v oblasti noetiky. Očekávám, že naše pochopení lidského vědomí a to, jak se spojujeme navzájem, vyústí v určitou změnu naší kultury. Ale nebude to dnes,“ přiznal Brown.

Upozornil ovšem, že všechny vědecké výzkumy, o něž se v nové knize opírá, jsou skutečné. I to ho přimělo věřit, že jednou ke změně dojde.

Kam s další knihou?

Několik obligátních dotazů od zahraničních novinářů padlo i na téma, kde se bude odehrávat další kniha Dana Browna. Bude to u nás? ptají se zástupci z Polska i Rumunska. „Už mám představu, o čem bude další kniha, ale ještě jsem se nerozhodl, kde se bude odehrávat,“ uzavírá čtvrteční setkání americký spisovatel s úsměvem.

Brown „úžasně posnídal“ s prezidentem. Prahu pak spisovatel označil za mystickou

Po oficiálním setkání v Klementinu ho čekají ještě akce určené pro jeho nejvěrnější, tedy pro fanoušky. Večer se s nimi osobně potká v pražské Lucerně.

Jeden z nejprodávanějších světových autorů navštívil Prahu už sedmkrát i když leckdy v utajení. Jedna z posledních návštěv se uskutečnila v roce v 2021 Obecním domě. Letos Brown, jehož romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků, přijel do Prahy i se svou přítelkyní.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Témata: Dan Brown, kniha, román

18. září 2025  16:56

Americký spisovatel Dan Brown přijel do Prahy, aby českým čtenářům představil svou novinku Tajemství všech tajemství. Po snídani s českým prezidentem Petrem Pavlem zavítal do Zrcadlové kaple...

Herec z Chirurgů a fotograf slavných Brad Everett Young nepřežil autonehodu

Ve věku 46 let zemřel herec a fotograf hollywoodských celebrit a galavečerů Brad Everett Young. Muž mnoha talentů a podporovatel umělců zemřel na následky zranění způsobených při autonehodě.

Divoký chlapec. V únoru přijede do pražské O2 areny Machine Gun Kelly

V rámci podpory aktuálního alba Lost Americana přijede 21. února 2026 do pražské O2 areny zpěvák a raper Machine Gun Kelly, vlastním jménem Colson Baker. Pódium mu připraví zpěvačka Julia Wolf.

Bouřlivé to nebylo. Odvolaný šéf Ypsilonky odmítá dohady s hvězdami slavné scény

Známé tváře Studia Ypsilon se mnou jednaly profesionálně, popisuje odvolaný ředitel Karel František Tománek. V čele legendární scény vydržel jen půl roku, když jej minulý týden Rada hlavního města...

Brown „úžasně posnídal" s prezidentem. Prahu pak spisovatel označil za mystickou

Americký spisovatel Dan Brown, jehož nový bestseller Tajemství všech tajemství se odehrává v Praze, zavítal na Hrad. Setkal se tam s prezidentem Petrem Pavlem. Slavný romanopisec si ve videu na...

RECENZE: Já hledám štěstí. Olmerka z Jarchovského pera připomíná Pelíšky

Renomovaný scenárista Petr Jarchovský (Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo) přepsal do knižní podoby svou třídílnou rozhlasovou hru Olmerka, sledující výsek života jedinečné jazzové zpěvačky Evy...

GLOSÁŘ: Vtipná dekonstrukce „Novosvětské" a jeden velký pěvecký talent

Druhá třetina letošní Dvořákovy Prahy přinesla zážitek z velkolepého Mahlera z Drážďan či z písní v podání Belly Adamové. Ale vše začalo bláznivým karnevalem, který v Rudolfinu se svým orchestrem...

RECENZE: Svaté umění Cirku La Putyka se prolíná s vášní vrcholového sportovce

Když se Rosťovi Novákovi v úterý večer podařilo utišit bouřlivý potlesk a znovu usadit diváky, začal vyjmenovávat dlouhý seznam osobností, které se na právě odpremiérované novince podílely. Teprve...

Útrapy amerických snobů počtvrté. Bílý lotos ve Francii obsadí Alpy, riviéru či Paříž

Bohatí Američané znovu vyrazí na luxusní dovolenou, kde vyplují na povrch jejich strasti, radosti ba dokonce i tajemství, které neměl nikdo odhalit. Pokračování seriálu Bílý lotos dorazí na...

Izraelské ceny vyhrál film o palestinském dítěti. Ministerstvo ihned zastavilo finance

Izraelské ministerstvo kultury oznámilo, že izraelské filmové a televizní akademii zastaví finance na Ofirovu cenu. Tu v úterý akademie udělila filmu o palestinském chlapci The Sea (Moře), který se...

17. září 2025  12:36

RECENZE: Drásající Otec s Geislerovou má nepopiratelnou sílu. Ale kdo na něj půjde?

65 % Premium

Slovenská novinka českých kin Otec je bezpochyby výtečně natočená i zahraná, mezi všemi filmařskými pozitivy se nicméně proplétá klíčová otázka. Totiž proč drásavá rekonstrukce reálného případu...

17. září 2025

