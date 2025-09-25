Zájem o knihy není, jejich prodej klesá. A to navzdory nulové sazbě DPH

Novinka amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství je nejprodávanější knihou na českém trhu. Podle nakladatelství Argo si za první týden lidé koupili na 100 tisíc výtisků. Počet prodaných kusů v knihkupectvích přesto stále klesá. A to i navzdory nulové sazbě DPH na knihy, která platí od ledna 2024.
„Myslím, že se určitě můžeme těšit i na 200 tisíc prodaných titulů, což je v dnešní době nebývalý jev. Dan Brown je globální značka, a navíc se tato kniha přímo týká i nás, to už je samo o sobě ta nejlepší reklama, včetně toho, že autor přijel do Prahy, kde se děj jeho románu odehrává,“ podotkl předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.

Už 5000 kusů prodaných knih podle něj značí mimořádně úspěšný titul. „Stále ale platí, že pro nakladatele je náklad 30 tisíc knihou, která zásadním způsobem ovlivní ekonomiku nakladatelství na několik let a přinese svobodu, díky které může nakladatel svobodněji vybírat náročnější a neziskové tituly,“ vysvětlil předseda.

Knihkupcům totiž konkurují nové trendy na knižním trhu v Česku, mezi které patří stále rostoucí on-line nakupování, BookTok a zvyšující se obliba audioknih.

„Počet prodaných knih stále klesá, protože máme stále stejný objem knižního trhu, ale bez připočtení inflace, kvůli které knihy logicky zdražily, takže se jich prodá méně kusů. Intuice mi říká, že ten klesající trend se ještě nezastavil, ale věřím, že už jsme na bodu zlomu. Příští rok chceme udělat velkou akci na podporu čtenářství, abychom doručili ke každému člověku zprávu, že čtení je velice prospěšná záležitost,“ uvedl Vopěnka.

Pomoci knihám a knihkupcům se snaží akce Velký knižní čtvrtek, při kterém několik nakladatelství od roku 2011 vždy na jaře a na podzim společně nabízí kolekci knih napříč žánry.

Ve čtvrtek 16. října přinese na pulty knihkupectví 12 novinek – od českých autorů, jako jsou Evžen Boček a Jana Soukupová, přes rozhovory s Magdou Vášáryová a Pavlem Pafkem po detektivní a politický thriller Znamení, které nepřišlo od Janne Tellerové.

Čtenáři si budou moci koupit také cestopis Josefa Formánka, originální pohádky pro děti Marie Doležalové či aktuální politickou studii Hamás – Tažení za mocí. Více informací o všech titulech se nachází na stránkách VKČ.

„Pořád se musíme snažit upoutat pozornost veřejnosti a přivádět je do knihkupectví a Velký knižní čtvrtek je akce, která stále funguje,“ konstatoval Vopěnka.

Už se chystá dotisk

Vydání knihy v Praze podpořil Brown návštěvou, zahájil zde své evropské turné. Nakladatelství nesděluje výši prvního nákladu, ale v tiskárně je už dotisk.

Za Brownovým románem se v žebříčku prodávaných beletristických titulů na dalších místech nyní nachází drsný příběh Pět bratrů od Penelopy Douglasové, nový román Aleny Mornštajnové Čas vos a psychologický thriller Co jste to provedli? kanadské spisovatelky Shari Lapena. Počet prodaných kusů nakladatelé nesdělili.

Knihkupectvím konkurují nové trendy na knižním trhu, mezi které patří stále rostoucí on-line nakupování, BookTok – komunita čtenářů propojených na sociální síti TikTok, a audioknihy. Na on-line nakupování čtenáři oceňují pohodlí, široký výběr i možnost získat nejnovější tituly hned po vydání. BookTok mění způsob, jak se literatura prodává. Knihy, které se staly virálními díky doporučením influencerů, často zaznamenávají prudký nárůst prodejů.

Podle poslední zprávy Asociace vydavatelů audioknih (AVA) lidé v roce 2023 utratili za audioknihy a mluvené slovo 322,1 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o 20 procent. Nadále pokračoval trend posilování digitální distribuce, která tvoří 77 procent celkového obratu na úkor prodeje fyzických nosičů.

