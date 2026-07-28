Čeští fanoušci, kterých se v komentářích pod zmiňovanou fotkou sešla většina, měli o lokaci okamžitě jasno. Slavný spisovatel je tentokrát pozdravil ze Staroměstské mostecké věže Karlova mostu.
Brown si při psaní potrpí na historii, tajemno a genius loci, Praha je tak pro jeho tvorbu ideálně rozmanitým prostředím. Jen pro připomenutí – svůj zatím poslední mysteriózní thriller s názvem Tajemství všech tajemství (2025) o poutavých dobrodružství profesora symbologie Roberta Langdona, umístil právě do kulis české metropole.
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Dan Brown opět na místě činu. Praha je nádherná, komentoval z mostecké věže
Čtenáře v knize provází po pražských dominantách jako je Klementinum, Staroměstské náměstí, Pražský hrad, Staronová synagoga a chybět nemohl ani fotogenický Karlův most.
Při slavnostním uvedením knihy začátkem loňského září zavítal do Prahy, kde bylo vedle New Yorku možné exkluzivně první výtisky knihy pořídit. Nedočkaví fanoušci z celé republiky tak kvůli této příležitosti čekali v dlouhé frontě u vstupu Staroměstské radnice už den dopředu.
Sám spisovatel při této návštěvě obešel historické dominanty města, vystoupil na veřejné besedě ve Velkém sále Lucerny a posnídal s prezidentem Petrem Pavlem.
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O zpracování jeho dosud posledního knižního thrilleru projevili zájem už i filmaři. Práva na sérii o pražském dobrodružství Roberta Langdona získala v konkurenci několika dalších společností streamovací platforma Netflix. V roli profesora symbologie z předchozích filmových zpracování vystřídá Toma Hankse americký herec Morgan Spector, jak studio v pondělí večer odhalilo.