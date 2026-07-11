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Dan Brown opět zavítal do Prahy. Od nakladatelství získal nevšední dar

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  15:29
Spisovatel Dan Brown obdržel od nakladatelství Argo mědirytinu zobrazující...

Spisovatel Dan Brown obdržel od nakladatelství Argo mědirytinu zobrazující centrum Prahy. (10. července 2026) | foto: Dan Brown/Facebook

Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil...
Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil...
Suvenýry s motivem obálky „pražské“ knihy Dana Browna tajemství všech tajemství
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16 fotografií
„Kde jsem se to ocitl?“ Zeptal se v nadsázce fanoušků úspěšný spisovatel Dan Brown na svém facebookovém profilu. Žádného sledujícího jistě nepřekvapilo, že se Američan opět vrátil do Prahy, dějiště svého posledního románu. V pátek se navíc pochlubil originálním darem od svého nakladatelství – starožitnou mědirytinou.

Brown je notoricky známý obdivovatel českého hlavního města. Fascinuje ho jak jeho historie, tak neobyčejný genius loci. Praha se stala inspirací jeho posledního románu Tajemství všech tajemství a často se na „místo činu“ osobně vrací. Nyní je opět na návštěvě, přicestoval i se svým psem Winstonem.

Na fotografii, kterou umístil v pátek na svůj facebookový profil, ukázal originální starožitnou mědirytinu, kterou dostal od svého českého nakladatelství Argo. „Je opravdu úchvatná,“ okomentoval ji nadšeně autor a oslovil své sledující: „Kdo dokáže určit, o jaké místo se jedná? A jako bonus – kdo ví, o jaký obřad jde?“

Spisovatel Dan Brown obdržel od nakladatelství Argo mědirytinu zobrazující centrum Prahy. (10. července 2026)

V komentářích se okamžitě začaly objevovat různé tipy, z nichž hned několik správně odhalily lokaci i příležitost. Rytina zobrazuje korunovační průvod české královny Marie Terezie, který pochoduje přes Křižovnické náměstí po tzv. Královské cestě, která dříve vedla nastávající české krále ke korunovaci na Pražský hrad do katedrály svatého Víta.

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Dílo Tajemství všech tajemství jednoho z nejznámějších amerických spisovatelů současnosti šlo do prodeje v září minulého roku . Děj šesté série thrillerů s profesorem náboženské ikonologie Robertem Langdonem v hlavní roli se převážně odehrává v pražských kulisách.

Na jeho detektivní román Tajemství všech tajemství se v září po vydání stály před knihkupectvími dlouhé fronty. Pro prvních sto zájemců byly totiž k mání výtisky s vlastnoručním podpisem autora. Sám Brown zde při příležitosti své návštěvy například posnídal s prezidentem Petrem Pavlem.

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Témata: Dan Brown

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