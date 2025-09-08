Brownova nová kniha jde do prodeje. Prvních sto zájemců ji získá s podpisem

Knihu uvede do prodeje nakladatelství Argo v úterý 9. září od 7 hodin ráno v přízemí Staroměstské radnice. Prvních sto výtisků nese i vlastnoruční Brownův podpis. Nové dobrodružství profesora Roberta Langdona pak osobně českým čtenářům představí spisovatel 18. září ve Velkém sále pražské Lucerny. Zde již autogramiáda v programu není.
Nový thriller naplněný mystickou atmosférou stověžaté Prahy se točí kolem brutální vraždy a následnému záhadnému zmizení profesorovy partnerky Katherine Solomonové. Historické lokace, záhadné symboly a tajemství naznačují čtenářský požitek, na který jsou Brownovi fanoušci zvyklí.
V Praze se probouzí magie. Přečtěte si ukázku nového románu Dana Browna
„Jsme velmi rádi, že Dan Brown patří ke kmenovým autorům nakladatelství Argo, nejen proto, že je jedním z nejúspěšnějších spisovatelů současnosti, ale je to i mimořádně milý člověk. V Praze byl několikrát, knihu, která by se odehrávala v české metropoli, jsme netrpělivě očekávali několik let a jsme šťastni, že je konečně tu,“ uvedl Milan Gelnar, ředitel nakladatelství.
Zahájení prodeje bude na Staroměstské radnici přítomen také redaktor knihy Petr Onufer, který Brownovi pomáhal jako poradce ohledně pražských reálií, a jedna ze dvou překladatelů knihy Michala Marková. Se svým hudebním vystoupením se připojí Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK.
Přísně bez internetu. Překladatelé Dana Browna popisují práci na „pražské“ knize
Zájemci si mohou knihu pořídit rovněž v audioverzi, jíž propůjčil svůj hlas herec Aleš Procházka.