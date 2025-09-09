Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy

  8:54
Nová kniha amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství se odehrává v pražském Klementinu, Staronové synagoze, v krytu Folimanka i v Bastionu U Božích muk na Karlově. Městská firma Prague City Tourism (PCT), která má na starosti cestovní ruch v hlavním městě, proto očekává zvýšený zájem turistů o lokality zmíněné v knize.
Připravila proto několik tras vycházek s profesionálními průvodci, které povedou těmito místy. Přichystala také tematickou edici suvenýrů. Informovala o tom v tiskové zprávě.

„Ze zahraničních zkušeností víme, že díla Dana Browna dokázala příznivě ovlivnit kulturní turismus. V Paříži například po vydání Šifry mistra Leonarda vzrostla návštěvnost Louvru o několik procent, stejně tak tomu bylo u Rosslyn Chapel ve Skotsku. Podobný trend očekáváme i v Praze,“ uvedla místopředsedkyně představenstva PCT Jana Adamcová.

„Pražská“ kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u radnice i nocovali

První zájemci se mohou na komentovanou vycházku Praha Dana Browna vydat v pátek 12. září. „Účastníky zavede do mysteriózních zákoutí Prahy spojených s mystikou, prastarou mytologií a alchymií,“ uvedla mluvčí PCT Klára Janderová. Během vycházky navštíví například Staronovou synagogu či Starý židovský hřbitov. Nabídka vycházek se bude postupně rozšiřovat. V plánu je trasa, která povede do krytu Folimanka a do nedalekého Bastionu U Božích muk. Vycházky budou jak v češtině, tak cizojazyčné.

V nabídce PCT se objeví i nové suvenýry s motivy knihy Tajemství všech tajemství. Půjde o magnetky, mince, záložky nebo zápisníky.

V Praze se probouzí magie. Přečtěte si ukázku nového románu Dana Browna

Město očekává, že kniha přivede do Prahy cestovatele, kteří se zajímají o kulturu, historii a památky. „Historicky již Praha zažila zvýšený zájem zahraničních návštěvníků o konkrétní místa například po uvedení filmu Mission: Impossible - Ghost Protocol nebo po natáčení populárních korejských seriálů. Jde o typově odlišné snímky, nicméně i v případě děje knihy Tajemství všech tajemství lze předpokládat zvýšený zájem o místa spojená s obsahem díla,“ uvedla Janderová.

Zájem o některé české památky vzbudily i oba díly počítačové hry Kingdom Come: Deliverance. Po vydání prvního dílu v únoru 2018 se zvýšila meziroční návštěvnost Sázavského kláštera, který se ve hře objevil, zhruba o 20 procent. Druhý díl se odehrává v Kutné Hoře a na hradu Trosky. Od dubna do června stoupla návštěvnost Kutné Hory meziročně o 11,6 procenta, na Troskách o 15,6 procenta.

Brownova nová kniha jde do prodeje. Prvních sto zájemců ji získá s podpisem

První zájemci si knihu Tajemství všech tajemství mohli koupit od úterních 07:00 v přízemí Staroměstské radnice v Praze. Ve stejný čas se začala prodávat v anglické verzi v New Yorku. Prvních sto zákazníků v Praze získalo knihu s vlastnoručním podpisem autora.

Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. Tři z románů byly adaptovány do celovečerních filmů s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda: Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Filmy celosvětově vydělaly dohromady 2,24 miliardy dolarů.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

RECENZE: Bradavky, banán, bolístky. Robbie Williams předvedl stand-up proložený hity

Premium

Dvě věci je třeba si ujasnit hned na úvod. Za prvé, Robbie Williams nekoncertuje kvůli penězům ani kvůli slávě, ale protože má čtyři děti a potřebuje čas od času vypadnout z baráku. A za druhé, v...

8. září 2025  8:55

RECENZE: Markovič versus Hojer dokazují, že se dají točit i lepší krimi

70 % Premium

Nejen vypiplaným retrostylem a reálným pozadím se šestidílná série Metoda Markovič: Hojer, jejíž premiéru po té loňské na Voyo nyní uvádí i televize Nova, dá srovnávat s Devadesátkami. Pošramocenou...

29. ledna 2024,  aktualizováno  7.9 20:30

