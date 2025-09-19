Minulý týden vaši fanoušci strávili chladnou zářijovou noc na Staroměstském náměstí čekajíce na vydání vaší knihy. To je v době sociálních sítí a krátkých videí celkem zázrak, nemyslíte?
Byl jsem ohromen. Můj zdejší nakladatel mi to hned poslal a já nemohl uvěřit, že tam lidé opravdu čekají kvůli mé knize. Je to pro mě o to větší čest, že se tu teď s nimi můžu setkat.
Je to důkaz, že kniha a literatura mají stále velkou moc? I když mnozí tvrdí opak.
Samozřejmě. Vyprávění příběhů je nejstarší umělecká forma. Dříve si lidé u ohňů vyprávěli, jak bylo na lovu a jak se měli. Dnes si vyprávíme jiné příběhy a různě: ve filmech, seriálech... I v knihách jsou ale stále velmi živé.
Celý román se odehrává v zimě. Vzpomínám si, že jsem tu byl i v létě, a to je tady spousta turistů a může to být otravné. Snažil jsem se vám pomoct rozložit turistický provoz přes celý rok.