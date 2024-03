RECENZE: Působivá labutí píseň Cormaca McCarthyho. Zaslouží 95 procent

Hrdiny diptychu jsou sourozenci Bobby Western a Alice (jež si říká Alicia), které pojí vztah nejen sourozenecký, ale i milostný, aniž je jasné, zda došel rovněž sexuálního naplnění.

Není to lehké čtení, McCarthy nutí čtenáře k maximálnímu soustředění a nic mu neusnadňuje. Ostatně – proč by taky měl, pravidla hry určuje autor. V Pasažérovi mísí několikastránkové rozhovory Bobbyho, fyzika a námořního potápěče, a jeho přátel s rychle se střídajícími replikami, takže člověk si musí dávat pozor, aby se v nich neutopil, a Aliciiny vize o Thalidominovém Klukovi. A Aliciin osud se uzavírá hned na počátku knihy. Jak později poznamená jeden z Bobbyho kamarádů, Bobby nemá zájem o ženy, protože miluje svou sestru, ale ta už je deset let mrtvá.

Lekce z vyšší matematiky

To, proč se Alicia rozhodla zemřít, se dozvídáme ve Stelle Maris. Kniha je dialogem jediným – mezi Alicií a psychiatrem dr. Cohenem. Doktorandka matematiky na Chicagské univerzitě s diagnostikovanou paranoidní schizofrenií přijde do psychiatrické léčebny se čtyřiceti tisíci dolary v igelitce. Utekla sem z Itálie, kde leží v kómatu Bobby, těžce zraněný po nehodě při automobilových závodech. Dívka odmítla podepsat jeho odpojení od přístrojů – a přirozeně netuší, že se Bobby z kómatu probere. Při debatách s doktorem o bratrovi nehodlá mluvit, zato hodně hovoří o matematice.

A to je další nápor na čtenářovu hlavu, podobně jako fyzika v Pasažérovi. Stella Maris je svým způsobem lekcí z vysoké matematiky, létají tu jména slavných vědců, jejich objevů a vzájemných vztahů, takže je dobré mít po ruce encyklopedii.

Stella Maris 95 % Cormac McCarthy Překlad Ladislav Nagy Argo, 2024, 200 stran

V tomhle doktor Cohen nemůže Alicii stačit, ostatně v jejich kontaktu vůbec hraje roli toho slabšího a hloupějšího partnera. A Aliciiny filozofické úvahy o skutečném i fantazijním světě jsou pochmurné a depresivní, stejně jako evidentní skepse, kterou McCarthy chová k psychologům a psychiatrům.Diptych Pasažér a Stella Maris, tato labutí píseň amerického klasika, působí jako rána do hlavy. Ale když bolest pomine, deprese se zvolna mění ve čtenářskou slast.