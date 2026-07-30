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RECENZE: Čím si procházíš? Nunezová se ptá správně, odpovědím ale nenaslouchá

Veronika Pitthardová
  11:55

Román Sigrid Nunezové Čím si procházíš vydalo v českém překladu nakladatelství Prostor. (2é. července 2026) | foto: Veronika Pitthardová, iDNES.cz

Smrt, přátelství i právo rozhodnout o vlastním konci. Sigrid Nunezová otevírá ve svém oceňovaném románu témata, která sama o sobě slibují silný čtenářský zážitek. Místo soustředěného příběhu ovšem skládá mozaiku z fragmentů, citátů a cizích osudů, která nevytváří úplně přesvědčivý celek.

Očekávání byla veliká. Nakladatelství Prostor dlouhodobě přináší na český trh kvalitní a kultivovanou zahraniční literaturu, a román Čím si procházíš oceňované americké spisovatelky Sigrid Nunezové navíc provázely velmi příznivé čtenářské ohlasy. V originále vyšel už v roce 2020. Chápu, proč si kniha získala tolik nadšených čtenářů, s mými preferencemi se ovšem nepotkala. Ale pojďme pěkně popořadě.

Nunezová dlouhodobě píše o tématech, která jsou nosná sama o sobě: o smrti, přátelství, osamělosti, stárnutí i o otázce, zda a za jakých okolností má člověk právo rozhodnout o konci vlastního života.

V centru románu Čím si procházíš stojí vztah vypravěčky s nevyléčitelně nemocnou přítelkyní, která ji požádá o doprovod v posledních dnech života. Alespoň na to láká anotace. Jenže k tomuto příběhu vede dlouhá a značně roztříštěná cesta.

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Próza Sigrid Nunezové je poskládaná z fragmentů, cizích osudů, vyslechnutých historek, vzpomínek, úvah a literárních citátů. Jednotlivé příběhy se vynořují a zase mizí, postavy odvyprávějí svou epizodu, a často po sobě nic víc nezanechají. Význam si má čtenář patrně domyslet sám.

Což o to, mohla by z toho vzniknout působivá mozaika lidských zkušeností. Ostatně už samotný název knihy odkazuje k myšlence filozofky Simone Weilové, že milovat bližního v celé jeho plnosti znamená dokázat se ho zeptat: „Čím si právě procházíš?“ Problém je, že autorka tuto otázku sice opakovaně pokládá, ale ne vždy ji odpověď skutečně zajímá.

Rušivé je i množství literárních a filozofických odkazů, jimiž je román prošpikovaný od začátku do konce. Nunezová cituje a parafrázuje Simone Weilovou, Ingeborg Bachmannovou, Elizabeth Hardwickovou (v překladu nesprávně uvedenou jako Harwickovou), Davida Herberta Lawrence a další autory. Předpokládá snad, že samotná přítomnost velkého jména nebo silného citátu automaticky dodá vyprávění další významovou vrstvu?

Zvlášť u Ingeborg Bachmannové se Nunezová pohybuje po půdě plné min. Od jejího textu se dostává k tvrzení, které Bachmannová pronesla v jednom televizním rozhovoru krátce před svou smrtí v roce 1973, a to že fašismus je základním prvkem vztahu mezi mužem a ženou. Tuto myšlenku vzápětí Nunezová jednoduše označuje za přehnanou. Jenže Bachmannová, narozená v Rakousku v roce 1926, se s fašismem a jeho dědictvím vyrovnávala na hluboce osobní i literární úrovni celý život. Vytrhnout její slova z tohoto kontextu znamená připravit je o podstatnou část jejich významu.

Čím si procházíš

55 %

autorka: Sigrid Nunezová

překlad: Kateřina Klabanová

nakladatel: Prostor, 2026

Podobně jako Nunezová zachází s myšlenkami jiných autorů (vezme si z nich větu, obraz či citát, položí je před čtenáře a nechá je tam ležet), zachází i s ostatními příběhy. Přitom když své vyprávění nažene na pomyslné retardéry, a zůstane delší dobu se dvěma ženami v jednom domě, začne román fungovat úplně jinak. Tady dostává otázka z názvu knihy skutečnou váhu, a tady je román velmi zdařilý. Škoda, že k této zdánlivé jednoduchosti dochází přes tolik odboček.

Čím si procházíš se tak zdá být vhodnější pro čtenáře, kteří s autorkou už mají zkušenost. Pro Nunezovou nepolíbené bude mnohem lepší volbou oceňovaný román Přítel, v němž nachází její charakteristická směs esejistických úvah, literárních odkazů a intimního vyprávění vyváženější podobu.

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