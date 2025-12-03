Nejlepší foglarovka? Chata v Jezerní kotlině se vrací, nyní na novinové stánky

  15:40
Už potřinácté vychází jedna ze nejslavnějších knih Jaroslava Foglara, román Chata v Jezerní kotlině. Legendární příběh o přátelství, tajemné kotlině a chatě postavené z bedniček od margarínu.
Nejslavnější vydání knihy z konce 80. let a poslední z letošního roku.

Nejslavnější vydání knihy z konce 80. let a poslední z letošního roku. | foto: Skautská nadace Jaroslava Foglara

Obálky nových vydání knih Jaroslava Foglara
První a zatím poslední nejnovější vydání Záhady hlavolamu dělí 85 let.
Obálka knihy Rychlé šípy: Původní kresby a scénáře Jaroslava Foglara, Jana...
Ježek v kleci. Fenomén známý patrně jen v Česku. Dostat ježka z klece vyžaduje...
8 fotografií

Kromě dvanácti českých vydání, která postupně doprovodilo šest ilustrátorů včetně takových jmen, jako je Pavel Čech, Zdeněk Burian nebo Marko Čermák, se román může pochlubit vydáním v polštině nebo slovenštině, v podobě komiksu nebo v Braillově písmu. Největší popularity dosáhl na přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy poslední „předrevoluční“ vydání vyšlo v počtu čtvrt milionu výtisků.

Foglarovky

Ode dneška najdou čtenáři na novinových stáncích jeho nejnovější, 13. vydání, s tradičními ilustracemi Marko Čermáka.

Román začal Foglar psát před devadesáti lety a poprvé vyšel v roce 1939. Jeho vznik zachytil i ve svých denících. „Dostávám na tábor korekturu mé nové knihy Chata v Jezerní kotlině. A čtou ji tady dva kamarádi, Užovka a Sněhura. V knize se mluví o přátelství dvou chlapců a kamarádství těhdle dvou je obdobný případ – a oni to vědí a z knihy jako by četli sami o sobě,“ popsal Foglar.

Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu.

Kniha vypráví o přátelství dvou kluků z malého města, Pavla a Ludvy. Pavlův život se po smrti otce, slavného boxera, změnil, z Prahy se s matkou přestěhoval na malé město, kde nemá kamarády. Podniká dobrodružné výpravy za město, kde najde nepřístupnou kotlinu s jezírkem a seznámí se právě s Ludvou. Tam si postaví srub z bedniček od margarínu.

Před dvěma lety se román dočkal pokračování od spisovatele Petra Huga Šlika pod názvem Zkáza Jezerní kotliny.

RECENZE: Pokračování Chaty v Jezerní kotlině přináší detektivní zápletku

Inspirací pro Jezerní kotlinu byl pro Foglara pravděpodobně některý ze zatopených lomů u Prahy, někdy se mluví o lomu Amerika, ten ale byl v době, kdy Foglar román psal, ještě v provozu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

