Nejlepší foglarovka? Chata v Jezerní kotlině se vrací, nyní na novinové stánky

Kromě dvanácti českých vydání, která postupně doprovodilo šest ilustrátorů včetně takových jmen, jako je Pavel Čech, Zdeněk Burian nebo Marko Čermák, se román může pochlubit vydáním v polštině nebo slovenštině, v podobě komiksu nebo v Braillově písmu. Největší popularity dosáhl na přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy poslední „předrevoluční“ vydání vyšlo v počtu čtvrt milionu výtisků.
Ode dneška najdou čtenáři na novinových stáncích jeho nejnovější, 13. vydání, s tradičními ilustracemi Marko Čermáka.
Román začal Foglar psát před devadesáti lety a poprvé vyšel v roce 1939. Jeho vznik zachytil i ve svých denících. „Dostávám na tábor korekturu mé nové knihy Chata v Jezerní kotlině. A čtou ji tady dva kamarádi, Užovka a Sněhura. V knize se mluví o přátelství dvou chlapců a kamarádství těhdle dvou je obdobný případ – a oni to vědí a z knihy jako by četli sami o sobě,“ popsal Foglar.
Kniha vypráví o přátelství dvou kluků z malého města, Pavla a Ludvy. Pavlův život se po smrti otce, slavného boxera, změnil, z Prahy se s matkou přestěhoval na malé město, kde nemá kamarády. Podniká dobrodružné výpravy za město, kde najde nepřístupnou kotlinu s jezírkem a seznámí se právě s Ludvou. Tam si postaví srub z bedniček od margarínu.
Před dvěma lety se román dočkal pokračování od spisovatele Petra Huga Šlika pod názvem Zkáza Jezerní kotliny.
Inspirací pro Jezerní kotlinu byl pro Foglara pravděpodobně některý ze zatopených lomů u Prahy, někdy se mluví o lomu Amerika, ten ale byl v době, kdy Foglar román psal, ještě v provozu.