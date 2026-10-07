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Česká literatura v hlavní roli. Frankfurtský knižní veletrh začíná

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  6:25
Záběr z příprav literárního festivalu ve Frankfurtu (5. října 2026)

Záběr z příprav literárního festivalu ve Frankfurtu (5. října 2026) | foto: ČTK

Ministr kultury Oto Klempíř s manželkou a německým státním ministrem kultury a...
Český pavilon na letošním Frankfurtském knižním veletrhu z dílny pražské...
Záběr z příprav literárního festivalu ve Frankfurtu (5. října 2026)
Český pavilon na letošním Frankfurtském knižním veletrhu z dílny pražské...
13 fotografií
Ve Frankfurtu na Mohanem začal ve středu největší knižní veletrh světa, na kterém se Česku dostalo speciální pocty se svou domácí tvorbou hostovat. Program, který potrvá až do neděle nabídne více než stovku českých prezentací i širokou škálu doprovodných akcí. Program už v úterý zahájily známé české autorky a zpěvačka Iva Bittová.

V rámci programu se na veletrhu od středy do neděle vystřídá 75 autorů a autorek z oblastí prózy, poezie, komiksu, dětské literatury, dramatu i nonfikce. Debat a čtení se zúčastní také čeští zástupci pozvaní zahraničními nakladatelstvími i desítky českých profesionálů z oblasti knižního průmyslu. Celkově se tak Česko může na veletrhu těšit z více než stovky literárních a kulturních vystoupení.

Záběr z příprav literárního festivalu ve Frankfurtu (5. října 2026)
Ministr kultury Oto Klempíř s manželkou a německým státním ministrem kultury a médií Wolframem Weimerem na slavnostním zahájení Frankfurtského knižního veletrhu, jehož je Česko čestným hostem (6. října 2026).
Český pavilon na letošním Frankfurtském knižním veletrhu z dílny pražské architektonické kanceláře JinJan (6. října 2026)
Záběr z příprav literárního festivalu ve Frankfurtu (5. října 2026)
13 fotografií

Přípravami hostování pověřilo ministerstvo kultury Moravskou zemskou knihovnu už v roce 2023. Pořadatelé pro české zázemí vyčlenila pavilon s názvem Rozhraní imaginace o úctyhodné rozloze 2 412 m2. Na dvou scénách nabídne nejen literární čtení a diskuse pro širokou a odbornou veřejnost, ale i hudební vystoupení, slam poezii, kreslení s komiksovými tvůrci, videomapping či kavárnu.

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Setkají s českým programem je možné i v prostorách národního stánku Czechia sloužící především pro obchodní jednání směřující k prodeji práv české literatury do zahraničí. Svoji produkci zde v průběhu festivalu představí více než 40 tuzemských nakladatelství. Zastoupení bude mít Česko i v Comics Business Centre, kde ve vlastním stánku ukáže výběr toho nejlepšího ze současného domácího komiksu.

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S program se však v průběhu veletržního týdne bude možné setkat u za branami areál výstaviště díky probíhajícího Roku české kultury v německojazyčných zemích.

Frankfurtský knižní veletrh, největší a nejvýznamnější světovou knižní událost loni navštívilo 238 tisíc lidí ze 131 zemí světa. Akce má z české strany za cíl zvýšit prodeje knih, posílit viditelnost české literatury v zahraničí i růst exportu práv na překlady a audiovizuální zpracování vybraných děl.

Slavnostní zahájení

V úterý vpodvečer se uskutečnila zahajovací ceremonie. Hudebně ji doprovodila česká zpěvačka Iva Bittová a britsko-německý hudebník Tim Roth. Ze svých knih četla spisovatelka Radka Denemarková a básnířka Marie Iljašenko. Zdravici pronesli také evropský komisař pro mezigenerační rovnost, mládež, kulturu a sport Glenn Micallef, za českou vládu ministr kultury Oto Klempíř a za německou vládu státní ministr kultury a médií Wolfram Weimer.

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