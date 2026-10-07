Česká literatura v hlavní roli. Frankfurtský knižní veletrh začíná

V rámci programu se na veletrhu od středy do neděle vystřídá 75 autorů a autorek z oblastí prózy, poezie, komiksu, dětské literatury, dramatu i nonfikce. Debat a čtení se zúčastní také čeští zástupci pozvaní zahraničními nakladatelstvími i desítky českých profesionálů z oblasti knižního průmyslu. Celkově se tak Česko může na veletrhu těšit z více než stovky literárních a kulturních vystoupení.
Přípravami hostování pověřilo ministerstvo kultury Moravskou zemskou knihovnu už v roce 2023. Pořadatelé pro české zázemí vyčlenila pavilon s názvem Rozhraní imaginace o úctyhodné rozloze 2 412 m2. Na dvou scénách nabídne nejen literární čtení a diskuse pro širokou a odbornou veřejnost, ale i hudební vystoupení, slam poezii, kreslení s komiksovými tvůrci, videomapping či kavárnu.
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Setkají s českým programem je možné i v prostorách národního stánku Czechia sloužící především pro obchodní jednání směřující k prodeji práv české literatury do zahraničí. Svoji produkci zde v průběhu festivalu představí více než 40 tuzemských nakladatelství. Zastoupení bude mít Česko i v Comics Business Centre, kde ve vlastním stánku ukáže výběr toho nejlepšího ze současného domácího komiksu.
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S program se však v průběhu veletržního týdne bude možné setkat u za branami areál výstaviště díky probíhajícího Roku české kultury v německojazyčných zemích.
Frankfurtský knižní veletrh, největší a nejvýznamnější světovou knižní událost loni navštívilo 238 tisíc lidí ze 131 zemí světa. Akce má z české strany za cíl zvýšit prodeje knih, posílit viditelnost české literatury v zahraničí i růst exportu práv na překlady a audiovizuální zpracování vybraných děl.
Slavnostní zahájení
V úterý vpodvečer se uskutečnila zahajovací ceremonie. Hudebně ji doprovodila česká zpěvačka Iva Bittová a britsko-německý hudebník Tim Roth. Ze svých knih četla spisovatelka Radka Denemarková a básnířka Marie Iljašenko. Zdravici pronesli také evropský komisař pro mezigenerační rovnost, mládež, kulturu a sport Glenn Micallef, za českou vládu ministr kultury Oto Klempíř a za německou vládu státní ministr kultury a médií Wolfram Weimer.