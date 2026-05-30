Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě. Vyplývá to z tiskového prohlášení evropského programu Kreativní Evropa.
Vedle hlavní ceny porota udělila také dvě zvláštní uznaní, a to francouzské autorce Hélene Frédérickové za román Lézardes (Trhliny) a černohorskému spisovateli Vladimiru Vujovičovi za knihu Slobodni udarci (Volné kopy).
Kaprálová v knize Mariborská hypnóza neobvyklou optikou, v níž využila i pohled mouchy, zachytila svůj tvůrčí pobyt ve slovinském městě, spojeném se spisovatelem a entomologem Drago Jančarem. Román je poetickým a hravým příběhem o iluzi, představivosti a hledání naděje v nejistém světě, uvedlo prohlášení.
Minulý měsíc rodačka z Brna, která žije v Berlíně, za dílo získala ocenění Kniha roku 2025, hlavní cenu české soutěže Magnesia Litera.
Cílem Ceny Evropské unie za literaturu je zviditelnit talentované autory na mezinárodní scéně a zajistit vydání jejich děl v zahraničí, aby se dostala k širšímu publiku. Ocenění je spojeno s finanční odměnou ve výši 10 tisíc eur (nyní necelých 243 tisíc korun). České autory do soutěže nominuje České literární centrum.
Cena se uděluje od roku 2009 a každoročně ji získávají autoři ze skupiny vybraných zemí. Do letošního ročníku soutěže se vedle Česka, Francie a Černé Hory zapojily Arménie, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Moldavsko, Severní Makedonie a Švédsko.
Z Čechů v minulosti byli jejími laureáty Tomáš Zmeškal za román Milostný dopis klínovým písmem (2011), Jan Němec za román Dějiny světla (2014), Bianca Bellová za knihu Jezero (2017) a Lucie Faulerová za román Smrtholka (2020).