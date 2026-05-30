Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Další úspěch pro Kaprálovou. Za příběh i z pohledu mouchy má prestižní cenu EU

Autor: ,
  9:39
Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze 14 nominovaných kandidátů. Již minulý měsíc vyhrála Kaprálová také cenu Magnesii Litera za nejlepší knihu roku 2025.
Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu...

Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu roku i prózu roku (18. dubna 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Knihu roku napsala Dora Kaprálová (18. dubna 2026)
Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu...
Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu...
Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu...
9 fotografií

Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě. Vyplývá to z tiskového prohlášení evropského programu Kreativní Evropa.

Vedle hlavní ceny porota udělila také dvě zvláštní uznaní, a to francouzské autorce Hélene Frédérickové za román Lézardes (Trhliny) a černohorskému spisovateli Vladimiru Vujovičovi za knihu Slobodni udarci (Volné kopy).

Kaprálová v knize Mariborská hypnóza neobvyklou optikou, v níž využila i pohled mouchy, zachytila svůj tvůrčí pobyt ve slovinském městě, spojeném se spisovatelem a entomologem Drago Jančarem. Román je poetickým a hravým příběhem o iluzi, představivosti a hledání naděje v nejistém světě, uvedlo prohlášení.

Magnesii Literu za knihu roku získala Dora Kaprálová, cenu čtenářů má Cyril Děckař

Minulý měsíc rodačka z Brna, která žije v Berlíně, za dílo získala ocenění Kniha roku 2025, hlavní cenu české soutěže Magnesia Litera.

Cílem Ceny Evropské unie za literaturu je zviditelnit talentované autory na mezinárodní scéně a zajistit vydání jejich děl v zahraničí, aby se dostala k širšímu publiku. Ocenění je spojeno s finanční odměnou ve výši 10 tisíc eur (nyní necelých 243 tisíc korun). České autory do soutěže nominuje České literární centrum.

Soutěž Magnesia Litera má rekordní počet přihlášek. O nominaci usiluje přes 600 knih

Cena se uděluje od roku 2009 a každoročně ji získávají autoři ze skupiny vybraných zemí. Do letošního ročníku soutěže se vedle Česka, Francie a Černé Hory zapojily Arménie, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Moldavsko, Severní Makedonie a Švédsko.

Z Čechů v minulosti byli jejími laureáty Tomáš Zmeškal za román Milostný dopis klínovým písmem (2011), Jan Němec za román Dějiny světla (2014), Bianca Bellová za knihu Jezero (2017) a Lucie Faulerová za román Smrtholka (2020).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře

Hrdinové šestidílného rodinného dramatu Jitřní záře

Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Jan Hraběta (vlevo) a Miloň Čepelka v Praze na snímku z roku 2007 při zkoušce...

Zemřel herec Jan Hraběta, dlouholetému členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro...

...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany“, kteří již odešli do Českého nebe

Herci divadla Járy Cimrmana (zleva) Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Jaroslav...

Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil...

Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek Jana Svěráka, který je na snímku společně...

V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...

TELEVIZIONÁŘ: Jak se Marilyn Monroe málem utopila v Řece do nenávratna

Marilyn Monroe ve filmu Řeka do nenávratna

Jednou za kariéru si dobová bohyně sexu Marilyn Monroe zahrála hlavní roli ve westernu, v příběhu Řeka do nenávratna, který v neděli uvede ČT2. Málem se prý tenkrát utopila.

30. května 2026  9:08

Jubilejní ročník festivalu Mighty Sounds. Dorazí Vosto5 i naháč z reality show

Vosto5

Festival zaměřený na punk, ska a tvrdší rockovou hudbu, Mighty Sounds, slaví 20. výročí a toto jubileum se promítne i do divadelního programu na Black Coffee Stage. Vrátí se headlineři z předešlých...

29. května 2026  15:15

Čas se krátí. McCartney točil novou desku se snahou něco zanechat, chválí recenze

Premium
Členové legendární skupiny Beatles Paul McCartney a Ringo Starr na koncertě v...

Paul McCartney, jedna z nejzásadnějších postav historie populární hudby, vydal sólové album The Boys of Dungeon Lane. Hostuje mu na něm Ringo Starr, bývalý parťák z The Beatles, a ústředním tématem...

29. května 2026

Nenechávám se unášet fantaskními představami, hlásí Kouklová k nové etapě

Nikol Kouklová v novince Prádelna v Brooklynu

Novou pracovní etapu právě naplno spouští herečka Nikol Kouklová, někdejší manželka Karla Heřmánka mladšího. V pátek má v pražském divadle Metro premiéru novinka Prádelna v Brooklynu, kterou režijně...

29. května 2026  11:55

Po šesti letech v klášteře mě mniši vyhodili, přiznává Paddy z Kelly Family

Michael Patrick Kelly (leden 2026)

Michael Patrick Kelly známý jako Paddy z Kelly Family v rozhovoru pro Óčko STAR promluvil o období, kdy byl kariérně na vrcholu a přitom přemýšlel o sebevraždě. Pomohla mu psychoterapie a následný...

29. května 2026  10:48

RECENZE: Nezvyklý horor Backrooms znepokojuje pohledem do vlastního nitra

80 %
Chiwetel Eijofor ve filmu Backrooms

Na počátku filmového hororu Backrooms byl stejnojmenný internetem živený virální fenomén, který prostřednictvím tzv. found footage záběrů, tedy zrežírovaných, ale záměrně vypadajících jako náhodně...

29. května 2026  8:15

KVÍZ: Vyhrajte týden na plachetnici. Otestujte se v kvízu filmu Pět švestek od Jana Svěráka

Soutěž
Soutěž k filmu Pět švestek

Režisér Jan Svěrák přišel s novým filmem Pět švestek, který vstoupil do kin 28. května 2026. Hravá i dojemná komedie vypráví o pěti přátelích, kteří se rozhodnou vzít život ještě jednou do vlastních...

vydáno 29. května 2026

Kočka ze Záběhlic. Zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, bylo jí 91 let

Píseň o kočce ze Záběhlic utkvěla v paměti širokému publiku ve spojení se...

Ve věku 91 let zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, rodným příjmením Soudková. Proslula nezaměnitelným hlubokým hlasem, kterým do filmu Smrt černého krále nazpívala píseň Kočka ze Záběhlic.

28. května 2026  16:40,  aktualizováno  16:57

...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany“, kteří již odešli do Českého nebe

Herci divadla Járy Cimrmana (zleva) Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Jaroslav...

Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil...

28. května 2026  15:30

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

28. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Honza Hraběta sám sebe tituloval „zadní herec“, vzpomíná Zdeněk Svěrák

Premium
Jan Hraběta

Na zesnulého Jana Hrabětu, milovníky Divadla Járy Cimrmana ctěného mimo jiné za role Bedřicha v Aktu, hostinského v Hospodě Na Mýtince nebo vrchní světnicové Králové, vzpomíná Zdeněk Svěrák jako na...

28. května 2026  13:14

Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Jan Hraběta (vlevo) a Miloň Čepelka v Praze na snímku z roku 2007 při zkoušce...

Zemřel herec Jan Hraběta, dlouholetému členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro...

28. května 2026  11:11,  aktualizováno  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.