Soutěž Magnesia Litera má rekordní počet přihlášek. O nominaci usiluje přes 600 knih

Nominace budou vyhlášeny v Knihovně Václava Havla 17. března.
„Výjimkou bude kategorie Litera za fantastiku, jejíž nominace budou oznámeny s předstihem již 13. března v rámci festivalu Comic-Con Prague,“ uvedl za pořádající spolek Litera Pavel Mandys.
|
Festival Comic-Con navštíví v Praze hvězda seriálu Hra o trůny i další světoví herci
Samotné vyhlášení vítězů se 18. dubna z Nové scény Národního divadla kvůli její rekonstrukci letos přestěhuje na pódium Stavovského divadla.
Do svého 25. ročníku vstupují ceny Magnesia Litera se dvěma novými partnery a prémiemi pro vítěze celkem šesti kategorií. Společnost Mattoni 1873 odmění vítěze hlavní ceny částkou 200 tisíc korun.
V dalších kategoriích se výše odměny ustálila na částce 50 tisíc Kč a vedle již loni dotovaných kategorií Litera Nadačního fondu IOCB Tech za naučnou literaturu, Luxor Litera za prózu, DILIA Litera za debut roku a ČRo Plus Litera za publicistiku umožní finanční příspěvek u kategorií Pale Fire Capital Litera za poezii společnost Pale Fire Capital a u kategorie Jablotron Litera za detektivku společnost Jablotron.
|
Kniha i debut roku pro Letnice. Miroslav Hlaučo získal dvě ceny Magnesia Litera
Celkem budou ceny Magnesia Litera rozdělovat částku 500 tisíc korun, dosud nejvíce to bylo 400 tisíc korun. Pro vítěze hlavní ceny Magnesia Litera – Kniha roku je připraven výjezd na knižní veletrh do Frankfurtu nad Mohanem, kde bude česká literatura hlavním hostem. Kniha a její autor či autorka tak dostanou šanci představit se zahraničním nakladatelům.
Díky loňskému vítězství v hlavní kategorii Magnesia Litera - Kniha roku se román Miroslava Hlauča Letnice stal jedním z největších domácích knižních bestsellerů roku 2025.
|
Největší zázrak je slovo. Dokáže zastavit čas i tvořit světy, líčí autor románu Letnice
Zatímco od vydání v únoru 2024 do konce února 2025 se podle informací nakladatelství Paseka prodalo necelých 6 tisíc výtisků, po vyhlášení nominací se do konce roku prodalo dalších přibližně 24 tisíc výtisků. Kniha s celkovým počtem téměř 30 tisíci prodaných výtisků výrazně překročila hranici 10 tisíc prodaných výtisků považovanou v českém knižním prostředí za bestsellerovou.
Úkolem výročních knižních cen je podle pořádajícího spolku Litera propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. Chtějí tak činit bez omezení a bez ohledu na žánry. Stejnou pozornost si podle nich zaslouží spisovatelé, básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci a teoretici. Literární ocenění Magnesia Litera se každoročně uděluje od roku 2002.