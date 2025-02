Drogami jsem si zřejmě kompenzovala vakuum po tátovi, říká dcera Ludvíka Vaculíka

V úvodu knihy žádáte čtenáře, aby ji nedávali číst nezletilým. Proč?

To je jednoduché. Když jsem byla teenager, drogové prevence mi přišly jako reklama na drogy. Říkala jsem si: To musí být super věc, ty drogy! Na mě nefungovaly My děti ze stanice ZOO. Vyloženě mě lákalo si tou zkušeností projít také. Byla jsem hloupá a myslela si, že mně se špatný konec stát nemůže. Pak, když člověk prochází různými drogami, tak ale kontrolu ztrácí.

Kolik vám bylo, když jste četla My děti ze stanice ZOO?

Asi čtrnáct patnáct a bylo to ještě předtím, než jsem měla zkušenost s heroinem. A vyloženě mě to navnadilo.