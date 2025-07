Cave věnoval tisíce knih charitě. Fanoušci ji vzali útokem a našli i obálku na zuby

„Je to neuvěřitelně pestrý dar. Očividně si knihy dlouho nechával, některé jsou docela staré,“ řekl médiím pracovník Richard z knihkupectví Oxfam na Blatchington Road v Hove. Cave spolu s rodinou začátkem tisíciletí několik let bydlel ve městě Brighton, které tvoří spolu s městem Hove přímořské letovisko na jihu Anglie.

Knihy byly kdysi v Caveově osobní knihovně, která se stala součástí umělecké instalace, jež putovala například do Dánska nebo Kanady.

„Typy knih jsou velmi rozmanité - je tam filozofie, umění, náboženství, dokonce i staré brožované výtisky beletrie (takzvané paperbacky),“ uvedl pracovník knihkupectví. Jsou mezi nimi například knihy Salmana Rushdieho, Christophera Hitchense a Iana McEwana, první vydání románu Johnnyho Cashe Muž v bílém a kniha o afrodiziacích, uvedly britské noviny The Times.

Mezi darovanými knihami se dají nalézt i menší osobní předměty australského zpěváka, jako například Caveova palubní vstupenka na let do Amsterdamu, mapa USA, prázdná krabička cigaret a stará obálka nadepsaná „Lukovy zuby“ Caveovým charakteristickým rukopisem, napsaly The Times. Jeho synovi Lukovi je nyní 34 let.

V sobotu se u obchodu vytvořila fronta poté, co se informace o knihách Nicka Cavea rozkřikla.

Pracovník knihkupectví médiím řekl, že mnoho Caveových titulů bude na policích vypadat jako obyčejné knihy, pokud po nich fanoušci nebudou vyloženě pátrat. Někteří zákazníci však hlásili, že našli knihy s podtrženými větami nebo pasážemi poznamenanými Caveovým rukopisem.

Caveův mluvčí řekl, že se zpěvák k tomuto daru nebude vyjadřovat. „Myslí si, že nálezy by měli zůstat pro ty, kteří je najdou, zajímavým tajemstvím,“ dodal.