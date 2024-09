Minulost se valí jako povodeň, paměť před ní tvoří hráz, říká autor Časokrytu

Na Časokrytu je fascinující, jak je kniha osobní i politická zároveň. Tu osobní linku a postavu Gaustina už rozvíjíte, řekněme, dvacet let, ale politika se přidala až pod vlivem posledních událostí. Proces brexitu nebo zvolení Donalda Trumpa v knize není výslovně uvedeno, přesto tyto události v pozadí příběhu cítíme. Jak se tyto dvě linky, osobní a politická, během psaní vyvíjely a navzájem ovlivňovaly?

Politika se nás vždy osobně dotýká, zejména když začne být agresivní nebo neuctivá k lidské podstatě, v dobách krizí, válek a diktatur. Jako lidé, kteří taková období prožili, bychom měli být schopni politické zlo rozpoznat. Bohužel dnes je doba ještě krutější.

Román byl dokončen na konci roku 2019. Když jsem v něm psal o viru minulosti, který zasáhne celý svět, měla to být pouze metafora. Kniha vyšla první den pandemie covidu. Vzpomínám si, že ten den se zavřela všechna knihkupectví v zemi. Lidé si román objednávali poštou, protože nemohli opustit své domovy. A tak se tento dystopický román ocitl v dystopické době. Následovala Putinova invaze na Ukrajinu, která se velmi podobá poslední kapitole románu. Kniha se najednou změnila v realistickou. Ale základ všeho tvořily mé osobní pocity a tušení, díky kterým může každý zachytit nejen politické napětí ve vzduchu.

Bulharský spisovatel Georgi Gospodinov v Londýně přebírá Mezinárodní Bookerovu cenu. (23. května 2024)

Libujete si v nostalgii, máte rád nostalgii a minulost, jak jste mnohokrát řekl, proto pro vás nebylo jednoduché napsat tuto knihu. V Časokrytu totiž ukazujete minulost i jako jakési monstrum. Pro země východního bloku jako je Česká republika vyznívá tohle varování ještě více naléhavěji. Stále slýcháváme mezi občany hlasy, které s láskou vzpomínají na časy v socialismu a nebojí se říct, že „za komunistů bylo líp“. Proč si myslíte, že jsme v těchto případech oběťmi kolektivního Alzheimeru, jak můžeme zapomenout na zrůdnost režimu, který nás po tolik let limitoval?

Celý román se nad tímhle zamýšlí – co se děje s naší pamětí na minulost a proč v ní neustále hledáme útočiště? Odpověď je dlouhá, jako celá kniha. Nebudu nic prozrazovat. Jen bych dodal, že jsme paměť snadno přijali za samozřejmou a zdá se, že jsme přestali vyprávět. Přitom je ale paměť sval, který potřebuje každodenní posilování. Jinak velmi snadno zapomínáme. A zapomnětlivý člověk je příliš vhodný k manipulaci politiků a populistů. Paměť je hrází, která minulost udržuje v minulosti. Bez ní se na nás minulost vyvalí jako povodeň.

Sám jste začínal jako autor poezie a poezii dosud píšete. Ve vašem prozaickém psaní mají melodičnost, rytmus důležitou roli, což klade zvýšené nároky na překladatele do jiných jazyků. Časokryt je vůbec první bulharskou knihou, která se objevila v širší, následně v užší nominaci Mezinárodní Bookerovy ceny, a nakonec zvítězila. Zaznamenal jste od té doby větší zájem o bulharskou literaturu obecně? Sám jste se v posledních dekádách let velmi zasloužil o její zviditelnění.

Ano, vždycky jsem chtěl, aby svět slyšel příběhy napsané menšími jazyky, příběhy bývalé východní Evropy (tuto definici nemám vůbec rád). Věřím totiž, že i pomocí menších jazyků se dají sdělit důležité věci. V tomto smyslu otevírá Mezinárodní Bookerova cena dveře nejen bulharské, ale i sousední literatuře. Hned po udělení ceny se na mou překladatelku Angelu Rodelovou obrátila řada zahraničních nakladatelů. A na mě, aby se zeptali na nová jména z naší oblasti. A to je přeci úžasné.

Spisovatel Georgi Gospodinov je jedním z nejpřekládanějších bulharských autorů. Román Časokryt získal také například italskou cenu Strega.

Říkáte, že jediné slovo či pach, vůně dokáže člověka přenést do minulosti. Jaké pocity, vůně máte spojené s Prahou, nebo s historií Prahy, pokud jste ji již v životě navštívil?

Pro mě jsou všechna města tvořena knihami, které jsem přečetl. Než jsem navštívil Prahu, četl jsem básníky 20. a 30. let. Přeložil jsem část Nezvala, četl jsem Františka Halase, Haška, samozřejmě mám moc rád Kunderu, a musím také zmínit Kafku. Praha je podle mě úžasná směs těchto velmi rozdílných spisovatelů. Tvoří rozsáhlý seznam emocí, od nejjasnějších až po ty nejtemnější. Mám-li ale vypíchnout něco konkrétního, zachyceného smysly, je to lehce se vytrácející vůně parfému v zeleném flakonu z dvacátých let.

Časokryt je v mnoha ohledech vizuální. Chystá se filmová adaptace?

Nabídek na natáčení jsme už měli celou řadu, ale pokud vím, stále čekáme na tu pravou. Byl by to opravdu bláznivý film. Nevím, jak bychom například zachytili vůně 60. let.