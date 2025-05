Příběh tady dirigují dva: on a ona. Bára a Ptáčník. Místem je maloměsto Brod, časem pak přítomnost. Ona má květiny a zahradu, on ptactvo a les. Ona opečovává, on pozoruje. Oba dva žijí raději na okraji, ve stínu, lidí se spíše straní, blíž mají k přírodě; bytují sólo, vrchovatě si vystačí s minulým časem. Čili s dějinami: jednak osobními, jednak obecnějšími, lokálními, dějinami svého městečka.

Neměli to totiž ani jeden v životě snadné. Jeho otec byl brutální násilník, co dekády řezal jak svou ženu, tak Ptáčníka; její matka pak vycouvala z normality do úzkostného šílení. Jedno s druhým má ale v příběhu překvapivě společný kořen – jedno totiž druhé zapříčinilo, spustilo. Takže je třeba s tím nějak hnout, něco dělat.