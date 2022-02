Mentalisté jsou v realitě jiní než ten ze seriálu, míní královna švédské krimi

Třídílná série ponese jméno Mentalista a v Česku její první díl zamíří do knihkupectví v pondělí 9. května. V prvním příběhu vyšetřuje kriminalistka Mina společně s mentalistou Vincentem vraždu ženy v kouzelnické bedně, s meči vraženými skrz její tělo. Mentalista se dá obecně definovat jako člověk, jenž za využití odborných znalostí lidské psychiky, fungování mysli nebo senzitivity a dobře vyvinuté intuice dokáže předvídat či jinak vysvětlit lidské chování.

Příběh se točí okolo světa magie a iluzí. Vzpomenete si na trik, který jste viděli na vlastní oči a vyrazil vám dech?

Camilla Läckbergová: Viděla jsem velkou show v Las Vegas, kde pomalu mizela letadla, ale stejně mě vždy nejvíc dostanou triky, které se mi dějí přímo pár centimetrů před očima. Většinou jsou to ty karetní.

Henrik Fexeus: Moje zkušenost je trochu jiná. Asi to není úplně trik, ale spíše iluze. Vzpomínám si, jak můj kamarád vzal jednoho známého, zbabělce s nulovým zájmem o okolí, na palubu letadla. To se po vzlétnutí ocitlo v nebezpečí a muselo rychle nouzově přistát. Byl to naštěstí simulátor, nikoliv skutečný stroj, onomu „zbabělci“ to však zatajili. Netušil, že je v prostoru trenažéru. Když se dozvěděl, že je pilot v bezvědomí a někdo musí letadlo dostat bezpečně k zemi, přihlásil se jako první a opravdu zvládl pilotovat a stroj zachránit. Z domnělého zbabělce se stal hrdina, který překvapil hlavně sám sebe.