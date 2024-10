Plný sál, nadšené publikum. Čeští autoři představili díla na festivalu v Brooklynu

„Devadesát procent Newyorčanů nikdy o Česku neslyšelo. To jméno je potřeba šířit a ukazovat, že máme výbornou literaturu. Pokud to pár lidí zaujme a přečte si nějakého českého autora, tak myslím, že můžeme mluvit o velkém vítězství,“ komentoval své vystoupení básník Milan Děžinský, držitel Ceny Václava Buriana nebo ocenění Magnesia litera z roku 2018.

Děžinský na čtení v brooklynském minipivovaru přečetl ukázku anglického překladu své básně Atom, pocházející ze sbírky Tajný život z roku 2012.

Patrik Banga přečetl svou povídku Žižkovák ze sbírky Všude samá krása. Její překlad do angličtiny představil a přečetl Alex Zucker, který překládal například antologii The Book of Prague, jež v Anglii vydalo nakladatelství Comapress, nebo další představené dílo, knihu Stručné dějiny Hnutí autorky Petry Hůlové z nakladatelství Torst z roku 2018.

„Vystoupení Patrika Bangy, Milana Děžínského a Petry Hůlové bylo začátkem celého programu české výpravy. Myslím, že to byl naprostý úspěch, protože sál byl plný, dokonce přeplněný, bylo tam kolem sedmdesáti lidí. Mnoho z nich jistě byli Češi žijící v New Yorku. Ale i tak byli všichni překvapeni vysokou účastí. Stejné to bylo u workshopu Vojty Maška. Sál plný dětí nadšeně vyráběl panáčky podle jeho knihy. Snad se akce promítne do zájmu amerických nakladatelů o české literáty,“ doufá organizátor výpravy a literárního ocenění Magnesia Litera Pavel Mandys.

Plné sály dokázaly úspěšnost výpravy

Na dalším brooklynském pódiu usedl Jáchym Topol. Debatoval s dvojicí autorek Jennifer Croftovou, oceněnou mezinárodními cenami jako je Bookerova cena nebo cena Americké akademie umění a literatury, a Laurou van den Bergovou, taktéž držitelkou několika cen.

Poslední českou aktérkou byla Kateřina Tučková, která netradičně vystoupila v soudní síni, jež byla upravena pro potřeby mezinárodní akce Brooklyn Book Festival. Diskutovala s egyptskou básnířkou Imam Mersalovou, mexickým básníkem Danielem Saldaňa Parísem a Mirceaem Cartarescu, držitelem Rakouské ceny za evropskou literaturu.

„Já jsem do USA jela se dvěma knihami, s překladem Žítkovských bohyní a Vyhnání Gerty Schnirch. Začala jsem v Chicagu, kde jsem představila všechny své knihy, zvlášť ale tyto dva překlady. Poté jsem přijela do New Yorku na Brooklyn book festival, abych prezentovala Žítkovské bohyně. Bylo to skvělé, protože se mi díky organizaci a celému festivalu podařilo oslovit publikum, ke kterému bych se za jiných okolností nedostala. Myslím, že se to každý den nestává, že by šest českých autorů mohlo oslovit americké publikum, a ještě na platformě respektovaného knižního festivalu,“ míní Tučková. Plné sály podle ní dokázaly, že výprava byla úspěšná.

Oficiální program festivalu je už u konce, další veřejné čtení absolvuje v pátek 5. října už jen Patrik Banga, který v Minnesotě bude představovat antologii The Book of Prague a vlastní knihu Skutečná cesta ven, oceněnou Magnesií literou za rok 2023 v kategorii debut roku.