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Vytí vlků, moře a 19 hodin s upírem. Jan Hájek namluvil audioknihu Dracula

Autor:
  8:45
Jan Hájek jako hrabě Dracula

Jan Hájek jako hrabě Dracula | foto: Audioteka

Audiokniha Dracula v hlavní roli s Janem Hájkem
Karolína Knězů při natáčení audioknihy Dracula
Vojtěch Hrabák při natáčení audioknihy Dracula
Jan Hájek
9 fotografií
Slavné dílo irského autora Brama Stokera Dracula vychází nově jako audiokniha pod hlavičkou společnosti Audioteka. Hlasu titulní role krvežíznivého knížete se ujal herec Jan Hájek. Propracované ruchy a hudba podle tvůrců naladí posluchačovi atmosféru tak, že se bude cítit jako uprostřed zrádných transylvánských hvozdů.
Jan Hájek jako hrabě Dracula
Audiokniha Dracula v hlavní roli s Janem Hájkem
Karolína Knězů při natáčení audioknihy Dracula
Vojtěch Hrabák při natáčení audioknihy Dracula
9 fotografií

Nadčasová hororová klasika ovlivnila podobu upírských mýtů napříč světem i formáty. Nová audiokniha v sobě kombinuje herecké výkony se zvukovými kulisami a hudbou složenou přímo pro Audioteku.

„Aby se posluchač dobře orientoval a mohl se naplno ponořit do příběhu, mají všichni autoři dopisů, článků a telegramů, v nichž je děj zachycen, vlastní hlas. Ke zdůraznění napínavějších a rozhodujících scén pomáhá i tzv. ambient, tedy zvuky, které slouží k vytváření atmosféry, nálady a pocitové orientace v prostoru,“ popisuje šéfproducent Michal Sieczkowski z Audioteky.

Do nejmenšího detailu vyladěné ruchy a zvukové kulisy posluchače přenesou do atmosféry dobového Londýna i zlověstného transylvánského lesa. Uslyší parní lokomotivu, vytí vlků či zvuk otevřeného moře. Hudební vrstvu k dílu vytvořil Jakub Kudláč, která odkazuje k tradici hororového žánru.

Samotný Dracula má v textu poměrně omezený prostor, jeho hlas proto musí na posluchače na první dobrou zapůsobit a ještě dlouho v nich rezonovat. Role se proto ujal charismatický Jan Hájek, jemuž v postavě doktora Sewarda sekunduje Jan Meduna. Slyšet však fanoušci ikonického upíra mohou také Karolínu Knězů (Mína Harkerová), Vojtěcha Hrabáka (Jonathan Harker), Martinu Jindrovou (Lucy Westenrová) nebo Jan Kolařík coby profesor Van Helsing.

Nejčerstvější adaptace děsivé romance je dostupná od 13. října. Bezmála 19 hodin intenzivního posluchačského zážitku najdete na www.audioteka.cz.

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