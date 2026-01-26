Božena Němcová pila rum, kouřila a měla milence. Svatá nebyla, líčí historik Čechura

Božena Němcová byla nejvýznamnější Češkou 19. století. Jako silná, nespoutaná, emancipovaná, nezvladatelná a emotivní žena si brzy vydobyla pověst největší individuality obrozenecké Prahy. Velice brzy měla čtyři děti, ale vedle konfliktního vztahu s manželem také řadu milenců. Bylo její dílo úspěšné už za jejího nedlouhého života? Jak se dostala z podzámčí na venkově mezi tehdejší elitu? Kdo byli její rodiče? Koho skutečně milovala? Proč se kolem ní točili hlavně lékaři? Čím oslňovala tehdejší společnost? Jaké mýty o ní stále přetrvávají? A jaké se uměle vytvářejí? Na to odpovídá historik prof. PhDr. JAROSLAV ČECHURA (73), DrSc., který dokončil obsáhlou monografii o této výjimečné ženě.

Lukáš Kašpar
  20:00
Božena Němcová byla nejvýznamnější Češkou 19. století. Velice brzy měla čtyři děti, ale vedle konfliktního vztahu s manželem také řadu milenců. Bylo její dílo úspěšné už za jejího nedlouhého života? Koho skutečně milovala? Proč se kolem ní točili hlavně lékaři? Jaké mýty o ní stále přetrvávají? A jaké se uměle vytvářejí? Na to odpovídá historik Jaroslav Čechura.

Hned po smrti spisovatelky v lednu 1862 se sešly davy a začalo se o ní mluvit jako o čítankově vzorné „naší paní“ Boženě Němcové. To přetrvalo až do 20. století.
Tenhle mýtus měl zakrýt vše, co vadilo jejím současníkům. To znamená její svobodomyslný život včetně nejrůznějších partnerů, přátel a milenců. Bylo to pokrytectví i jakýsi oficiální vlastenecký postoj, protože už na pohřbu lidé opravdu zapomněli, co jí jako maloměšťáci tolik vyčítali. Z pohledu maloměšťáctví byla špatná hospodyně, často závislá na půjčkách a na darech. Většinou nevařila, takže chodila sama do hospod, a třeba její přítel Vojta Náprstek, jenž ji v posledních letech života podporoval finančně, píše, že k nim do pivovaru chodila pro rum a punč.

V první polovině 19. století se spisovatelství pro ženy bralo jako něco nečistého, téměř jako katovské povolání.

