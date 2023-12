RECENZE: Vezmou Češi Hrabala na milost? Jeho knižní portrét je zkouška

Příští rok v březnu to bude sto deset let, co se narodil Bohumil Hrabal. Jedna z nejoslnivějších hvězd českého literárního nebe 20. století, autor nesmrtelných próz jako Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále nebo Svatby v domě. Někdo to výročí připomíná už teď. Třeba pražské nakladatelství XYZ, které právě vydalo Hrabalovu monografii z pera polského bohemisty Aleksandera Kaczorowskiho.