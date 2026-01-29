Kniha vyjde letos na podzim v Nakladatelství Olympia. Na síti X o tom informoval ředitel nakladatelství Luboš Procházka. Bývalý prezident Zeman na knize s Macháčkem spolupracuje, jak potvrdil sám historik. Exprezident mu také poskytl souhlas s přístupem do archivů.
Miloš Zeman se pak s informací pochlubil na svém Facebooku. „Setkání nad dvěma knihami. S historikem dr. Michalem Macháčkem, který na základě důkladných rešerší mapuje můj život,“ napsal na síti.
Doplnil, že setkání se zúčastnil také docent Marek Šmíd z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Ten připravuje knihu věnovanou kardinálu Dukovi. „Rád jsem do ní přispěl vzpomínkami na vzácného člověka a vlastence, kterého jsem si vážil,“ napsal exprezident.
Michal Macháček v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že tvorba samotného textu je stále v procesu. Na otázku, jak přišel na nápad napsat biografii Miloše Zemana, uvedl, že po zpracování biografie prezidenta a komunistického politika Gustava Husáka se chtěl zaměřit na nějakou velkou politickou postavu současných československých dějin.
Z toho vyšly celkem tři osobnosti – Václav Klaus, Václav Havel a Miloš Zeman. „K Václavu Havlovi je těch knih hodně, ale k životu Miloše Zemana nějaký historiografický kousek ještě není, proto jsem si vybral jeho,“ řekl.
„Jeho život je dostatečně barvitý a dokáže obsáhnout celý posametový vývoj. (...) Popisujete i vývoj naši republiky a těch jednotlivých segmentů. Píšete sice o Miloši Zemanovi, ale i o společnosti nebo například o médiích. Je to dost zajímavé do toho jít, protože ta devadesátá léta už jsou poněkud zapomenutá,“ doplnil.
Za exprezidentem Zemanem podle jeho slov občasně dochází a řeší s ním jednotlivá témata, kterými se zrovna zabývá. Reflektuje s ním však i vzpomínky někoho jiného. Macháček totiž intenzivně pracuje i s archivními materiály. „On (Miloš Zeman, pozn. red.) byl velkorysý v tom, že mi dal souhlas k bádání v archivech.“
„Snažím se obsáhnout co největší penzum jeho spolupracovníků, ale není to na bázi jen přátel nebo lidí, kteří k němu mají jen pozitivní vztah, ale i lidem, se kterými se dokázal třeba politicky a možná i lidsky střetnout. Já jsem otevřený všem,“ říká. Posledním, s kým osobnost Miloše Zemana řešil, byl exprezident Václav Klaus. Podle historikových slov se jednalo o velmi zajímavé setkání.
Na knize Macháček pracuje už třetím rokem. Upozornil, že se má jednat o kritický životopis, a říká, že je velice rád, když ho osloví pamětníci nebo lidé, kteří o životě Zemana něco vědí, například z dětství nebo předrevolučních let.
„Kdyby to nebylo kritické, tak by to Miloš Zeman ani neocenil. Je to příspěvek historika,“ míní. Doplnil také, že jeho největším cílem je, aby text byl co nejkvalitnější.
Za jedno z nejzajímavějších témat autor považuje Zemanův vztah k médiím. „On byl velice oblíbený respondent začátkem 90. let. Novináři ho měli rádi a vyhledávali ho. Ještě nebyl v sociální demokracii a byl schopen promluvit na jakékoli téma. Médií se nebál a šel jim naproti. On jim vymýšlel titulky. Tím nabýval na síle politické.“
V roce 2023 vydal Macháček knihu o Gustávu Husákovi. Za tu dostal prestižní cenu Josefa Hlávky, Cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktů autorům do 39 let nebo Cenu Unie českých spisovatelů za knižní biografii. Později mu Miloš Zeman udělil ve Vladislavském sále státní vyznamenání. Husákovu biografii totiž Zeman opakovaně chválil.
