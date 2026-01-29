Vzniká biografie Miloše Zemana. Píše ji historik Macháček, autor Gustáva Husáka

Lukáš Linhart
  15:31
Na podzim vyjde biografie exprezidenta Miloše Zemana. Na knize pracuje oceněný historik Michal Macháček. Ten svou prací mapuje životy velkých politických osobností. Do povědomí veřejnosti se dostal především díky své biografii o Gustávu Husákovi. Macháček pro iDNES.cz popsal zákulisí tvorby nové knihy.
Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)

Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Setkání exprezidenta Miloše Zemana s historikem Michalem Macháčkem, který...
Setkání exprezidenta Miloše Zemana s Markem Šmídem, který napsal knihu...
Setkání exprezidenta Miloše Zemana s historikem Michalem Macháčkem, který...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident...
14 fotografií

Kniha vyjde letos na podzim v Nakladatelství Olympia. Na síti X o tom informoval ředitel nakladatelství Luboš Procházka. Bývalý prezident Zeman na knize s Macháčkem spolupracuje, jak potvrdil sám historik. Exprezident mu také poskytl souhlas s přístupem do archivů.

Miloš Zeman se pak s informací pochlubil na svém Facebooku. „Setkání nad dvěma knihami. S historikem dr. Michalem Macháčkem, který na základě důkladných rešerší mapuje můj život,“ napsal na síti.

Doplnil, že setkání se zúčastnil také docent Marek Šmíd z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Ten připravuje knihu věnovanou kardinálu Dukovi. „Rád jsem do ní přispěl vzpomínkami na vzácného člověka a vlastence, kterého jsem si vážil,“ napsal exprezident.

Gustáva Husáka v roce 1989 paralyzovala mrtvice, řekl historik

Michal Macháček v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že tvorba samotného textu je stále v procesu. Na otázku, jak přišel na nápad napsat biografii Miloše Zemana, uvedl, že po zpracování biografie prezidenta a komunistického politika Gustava Husáka se chtěl zaměřit na nějakou velkou politickou postavu současných československých dějin.

Z toho vyšly celkem tři osobnosti – Václav Klaus, Václav Havel a Miloš Zeman. „K Václavu Havlovi je těch knih hodně, ale k životu Miloše Zemana nějaký historiografický kousek ještě není, proto jsem si vybral jeho,“ řekl.

„Jeho život je dostatečně barvitý a dokáže obsáhnout celý posametový vývoj. (...) Popisujete i vývoj naši republiky a těch jednotlivých segmentů. Píšete sice o Miloši Zemanovi, ale i o společnosti nebo například o médiích. Je to dost zajímavé do toho jít, protože ta devadesátá léta už jsou poněkud zapomenutá,“ doplnil.

Za exprezidentem Zemanem podle jeho slov občasně dochází a řeší s ním jednotlivá témata, kterými se zrovna zabývá. Reflektuje s ním však i vzpomínky někoho jiného. Macháček totiž intenzivně pracuje i s archivními materiály. „On (Miloš Zeman, pozn. red.) byl velkorysý v tom, že mi dal souhlas k bádání v archivech.“

„Snažím se obsáhnout co největší penzum jeho spolupracovníků, ale není to na bázi jen přátel nebo lidí, kteří k němu mají jen pozitivní vztah, ale i lidem, se kterými se dokázal třeba politicky a možná i lidsky střetnout. Já jsem otevřený všem,“ říká. Posledním, s kým osobnost Miloše Zemana řešil, byl exprezident Václav Klaus. Podle historikových slov se jednalo o velmi zajímavé setkání.

Na knize Macháček pracuje už třetím rokem. Upozornil, že se má jednat o kritický životopis, a říká, že je velice rád, když ho osloví pamětníci nebo lidé, kteří o životě Zemana něco vědí, například z dětství nebo předrevolučních let.

„Kdyby to nebylo kritické, tak by to Miloš Zeman ani neocenil. Je to příspěvek historika,“ míní. Doplnil také, že jeho největším cílem je, aby text byl co nejkvalitnější.

Kam se na západě Čech podívám, najdu nějaké tajemné místo, tvrdí oceněný autor

Za jedno z nejzajímavějších témat autor považuje Zemanův vztah k médiím. „On byl velice oblíbený respondent začátkem 90. let. Novináři ho měli rádi a vyhledávali ho. Ještě nebyl v sociální demokracii a byl schopen promluvit na jakékoli téma. Médií se nebál a šel jim naproti. On jim vymýšlel titulky. Tím nabýval na síle politické.“

V roce 2023 vydal Macháček knihu o Gustávu Husákovi. Za tu dostal prestižní cenu Josefa Hlávky, Cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktů autorům do 39 let nebo Cenu Unie českých spisovatelů za knižní biografii. Později mu Miloš Zeman udělil ve Vladislavském sále státní vyznamenání. Husákovu biografii totiž Zeman opakovaně chválil.

1. ledna 2019

29. ledna 2026  15:31

Rock i k-pop. Na Colours of Ostrava se vrací LP, poprvé vystoupí The Libertines

Zpěvačka LP (2023)

Festival Colours of Ostrava doplňuje line-up o další desítku interpretů. Na hlavní scénu se po čtyřech letech vrátí LP. Poprvé na tuzemském festivalu vystoupí britští The Libertines, horkým zbožím je...

28. ledna 2026  17:10

RECENZE: Frájovi to zase vyšlo. Robbie Williams vytáhl britpop a pokořil Beatles

Premium
Robbie Williams na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)

Robbiemu Willamsovi jsou lhostejné současné hudební trendy a stále více se noří do nostalgického vzpomínání. V případě alba Britpop jsou to devadesátá léta, jimž kromě eurodance produktů a grunge...

28. ledna 2026

