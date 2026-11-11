V novém románu otevíráte nejen téma smrti, ale i mezilidských vztahů. Čteme tedy knihu o umírání, nebo spíš o tom, jak žijeme?
Je především na čtenáři, aby rozhodl. Každý by si měl z knihy odnést to, co je pro něj podstatné. Pro mě osobně je ovšem umírání jedním z projevů toho, jak žijeme. V nové knize se věnuji tomu, jak se nám žije ve společnosti, kde se rozpadají vazby, které nás vždycky ukotvovaly. Ve společnosti, kde jsme osamělí. A také o tom, jak se v takovém světě dá přežívat.
Mé postavy se musejí dobrat nějaké nápravy, aby překonaly křivdu nebo nespravedlnost, aby došly k nějakému poznání, pochopily, odpustily, našly ve svém strádání smysl. A to se většinou stane. Nelze to asi nazývat happy endem, ale je to rozuzlení.