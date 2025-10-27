Jak do sebe ty texty zapadají? A jak souvisejí s autorčinými ceněnými romány, jako Jezero, Mona nebo Ostrov?
Většinou Bellová svým postavám moc nedaruje, drží si je na distanc, je k nim trochu cynická.
Bianca Bellová pochází z Prahy, ale její otec má bulharské kořeny. Je inženýrkou ekonomie, překladatelkou a tlumočnicí a autorkou osmi beletristických knih. | foto: ČTK
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Jak do sebe ty texty zapadají? A jak souvisejí s autorčinými ceněnými romány, jako Jezero, Mona nebo Ostrov?
Většinou Bellová svým postavám moc nedaruje, drží si je na distanc, je k nim trochu cynická.
Recenze: OKTOPUS 2 65 %, Batman 85 %, Rašín 50 %, Máj 50 %, Vocasy na tripu 30 %, Emilia Pérez 80 %, Zločin na dobré cestě 55 %, Babovřesky 2 25 %, Rivalové 70 %, Blade Runner 2049 60 %
Klíčová slova: Uršula Kluková, Den vzniku samostatného Československa (28. října), Státní vyznamenání, Polabí, Hell’s Kitchen, Ano, šéfe!
Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...
Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal...
Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...
Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí kritice za to, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování...
Poprvé Karla Gotta uviděl na pódiu jako jedenáctiletý chlapec, a už tehdy si slíbil, že s ním jednou bude spolupracovat. Jak řekl, tak udělal, nejslavnějšímu českému zpěvákovi všech dob zasvětil...
Spisovatelka Bianca Bellová se ráda vrací na místo činu. Loni vydala román Neviditelný muž, v jehož názvu rezonuje titul její druhotiny – Mrtvý muž. Teď přistálo před čtenářem Dvaadvacet fragmentů....
Od superhrdinů přes anime postavy až po temné padouchy. Letošní Comic-con v Londýně ukázal, že fanouškovská fantazie nezná hranic. Kostýmy byli nápadité, vtipné i ohromující.
Historické seriálové drama Kennedy o nejznámější americké dynastii, které právě chystá Netflix, má jít podle tvůrců dál za učebnice a novinové titulky. Začne dlouho předtím než rodina obsadila Bílý...
Ona před webovou kamerou odkládá oblečení za předem stanovenou taxu, zatímco její partner čte dítěti pohádku. Tak vypadá typická situace snímku Virtuální přítelkyně, který po premiéře na jihlavském...
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...
Měl jsem obrovské štěstí. Svoboda, Borovec, Hes a Bednárik byli géniové, vzpomíná zpěvák Daniel Hůlka na zrod muzikálového fenoménu Dracula před třiceti lety. K oslavě jubilea v lednu a únoru...
Je až fascinující skutečností, jak po každém představení spolku Pomezí zůstávají diváci dlouho v prostorách divadla a ač se vzájemně neznají, živě diskutují o tom, co právě prožili. Pro tvůrce je to...
Nevzniká jich už tolik – seriálů, které by připomínaly objetí od milovaného člověka. Nebo klidný večer s oblíbeným jídlem... Dosaďte si sem vlastně cokoliv, co je vašemu srdci milé. Možná bych se ale...
Dětství prožil v podhůří Jeseníků. „Když tam přijedu, automaticky přecházím do hornomoravského nářečí. Je to pro mě přirozené. Mám tam kořeny. V Praze žiju už čtyřiačtyřicet let, ale tam se cítím...
Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí kritice za to, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování...
Golčův Jeníkov - Nasavrky, okres Havlíčkův Brod
4 800 000 Kč
Pět filmů od Favoritky po Chudáčky natočila americká herečka Emma Stone společně s řeckým režisérem Yorgosem Lanthimosem. Nejnovější z nich, Bugonia, míří do českých kin po festivalové dráze včetně...
Název Rivalové už dostala řada filmů v čele se životopisem šampionů ze zákulisí formule 1, ale Rivalové, které v neděli nasadí HBO, přinášejí jiný, novější a romantičtější příběh. Hlavní role v něm...