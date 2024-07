RECENZE: Nejchytřejší člověk, až trochu monstrum. Maniac přináší příběh vědce

Benjamína Labatuta známe v Česku dobře nejpozději od předloňska, kdy mu tady vyšel román Strašlivá závrať. Labatut, ročník 1980, je původem z Nizozemska, pár let jako děcko pobyl v Argentině – a pár dekád už trvale žije v Chile. Píše anglicky. A se svým psaním má globální úspěch: prvotina posbírala překlady do víc než třiceti jazyků. Čím to?