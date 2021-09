RECENZE: Batman se vydal na dovolenou, na rande a do normalizační ČSSR

Maskovaný temný rytíř se v knize Batman: Svět rozletěl do ciziny. Ve čtrnácti povídkách se ze svého domovského Gothamu vydal například do Itálie, Španělska, Číny, Polska a také do socialistického Československa.