RECENZE: Proti dogmatům, ideologiím, totalitám. Příběhy Exotů jsou jako lék
Jenže těch dvaadvacet příběhů, co vystudovaná scenáristka, editorka Paměti národa, ročník 1973, sebrala do své knihy, ukazuje, proč je i tohle repete třeba. Co víc – proč patří k tomu nejlepšímu, co bylo v dané lince zatím napsané.
Zaprvé: Šťastná píše čistě, prostě, jednoduše – a v její jednoduchosti je síla. Jasně rozvrhne situaci, naformátuje postavy a obratem rozjede dějovou linku. Sleduje fakta, chronologii. Vždycky všímavě, kontextuálně, s citem. A vždycky přesně na hraně: mezi vysokou literaturou – a melodramatem.
Prostě funkčně balancuje. A taky bilancuje. Píše totiž ze života, podle skutečných událostí. Vypráví příběhy, které se tady opravdu staly. Od kraje druhé války po pozdní devadesátky.
Jsou to – a to je za druhé – dost nesnadná, nepopulární témata, o nichž je v její knize řeč. Hendikepy, traumata. Šťastná sleduje, jak se totalita propisovala do konkrétních odlišností všeho druhu. Do člověka, co měl jinou víru, jiné sexuální preference, jiné tělesné dispozice, jinou etnicitu – anebo prostě jiný názor na věc.
Exoti
autor: Barbora Šťastná
264 stran
Autorka rozepisuje kauzy, kdy se v jedinci něco podstatného hnulo. Ovšem skoro vždycky kreativním, aktivním směrem. A ukazuje, jak to měl vybraný jedinec v té nesvobodné době k zešílení těžké. Jak systém úspěšně formátoval drtivou většinu, jak ji vychovával ke xenofobii a nenávisti – jak ji cíleně, přes rodinu i státní aparát, štval proti čemukoli, co vyčnívalo, nezapadalo.
Z některých těch kauz jde na člověka smutek, jindy ho bere vztek. Čili rub a líc nesouhlasu. V tom je – a jsme u třetího bodu – zřejmě největší přínos autorčiny knihy. Ukazuje totiž trapnost všech dogmat, ubohost ideologií, slabost totalit.
Patologičnost všech těch namachrovaných blábolů, co dneska létají globálně éterem – a s děsivou samozřejmostí si dělají nárok na pravdu. Na jedinou pravdu. Totální a neslitovnou pravdu. A nejen to: na právo vecpat tuhle „pravdu“ komukoli do života.
Exoti Barbory Šťastné totiž nejsou primárně literatura. Je to svědectví, paměť. Lehce beletrizovaný dokument o hrůzách minulosti. O zvěrstvech, která samolibý systém napáchal přes své anonymní služebníky na konkrétním člověku. Dokument – varování. Možná aktuálnější kniha, než se na první pohled zdá.
RECENZE: Proti dogmatům, ideologiím, totalitám. Příběhy Exotů jsou jako lék
Jinakost proti normalitě, jedinec proti totalitě. Knížek na tuhle populární romantickou notu u nás vyšla celá řada. Zůstaňme u těch domácích: Ještě jsme ve válce, Češi, Tři královny – například....
Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...
