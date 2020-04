RECENZE: Za Zemanových časů se vyhořelý novinář vydává za odplatou

Obhajoba prezidentského mandátu, která ještě více prohloubila pocit rozdělení naší společnosti na dvě téměř totožné skupiny hlasujících, totiž Štindlovi slouží jako startovní čára pro smyšlený příběh.



Jeho hrdinou je vyhořelý politický komentátor Johan, který právě tráví poslední den v redakci nejmenovaného vydavatelství. Znavený, znuděný, s krizí středního věku usazenou pevně za krkem. Psaní novinových komentářů jej v dnešní on-line době už příliš nenaplňuje. Všeobecná změť písmen a názorů, které díky internetu a sociálním sítím degradují novinařinu na pouhý jeden z mnoha hlasů, jej doslova obtěžují. I tak se ale musel nechat Johan z vydavatelství vyhodit, ve svém letargickém rozpoložení nebyl schopen ani pořádně prásknout dveřmi.

Poslední den v práci tedy Johan sleduje Zemanovo vítězství stejně otráveně jako následnou nevoli a trpké poznámky kolegů. Když si ovšem balí pracovní stůl, zaujme ho jízlivá reakce pod jeho posledním komentářem. A právě to se stane spouštěčem nečekaného dobrodružství, do kterého se nyní nezaměstnaný plus minus padesátník vrhne – rozhodne se dotyčného anonyma najít a veškerou jízlivost mu po svém a se stejnou anonymitou vrátit.



Ondřej Štindl se svým příběhem rozhodl prozkoumat rozdíly mezi zmíněnými dvěma světy. Sám nezastírá, do které party by byl nejspíš zařazen, v knize ostatně bohatě využívá své vlastní zkušenosti z práce pro velké vydavatelství. Johanova „soka“ se však snaží pochopit. Nikterak ho přitom nešetří, bohužel se však nebrání ani stereotypům – internetový přispěvatel Petr Rubeš je osamocený impulzivní řemeslník z malého města se sklony ke konspiračním teoriím.

Až se ti zatočí hlava autor: Ondřej Štindl nakladatel: Argo Hodnocení­: 80 %

Nešetří ale ani samotného Johana a velkoměstský svět, ze kterého tento novinář za Rubešem přichází. „Lidi v publiku byli mladí a tvářili se urputně vážně, jako kdyby zrovna tvořili dějiny,“ uvažuje s výsměchem Johan nad posluchači veřejné debaty v pražském „trendy klubu“.

Právě Johanovy rozvětvené úvahy o sobě, své minulosti i světě okolo patří k tomu nejlepšímu, co Štindlova novinka nabízí. Autor jejich rozsahem rozhodně nešetří, Johanův myšlenkový proud asociací ovšem podává úsečně a čtivě. A navíc s vtipem.

Štindl se proslavil i jako filmový a televizní scenárista (za scénář ke snímku Pouta má Českého lva i Cenu filmové kritiky) a v knize to nezapře. Náhlý zlom v polovině a následný děj totiž k filmové verzi přímo vybízí.



Až se ti zatočí hlava by si další zpracování jistě zasloužilo, ovšem třeba zmíněné hrdinovy myšlenkové pochody září hlavně na papíře.