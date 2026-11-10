The Guardian a televizní stanice ITV News ve společné investigaci hovořila s několika ženami, které popsaly vlastní zkušenosti. Jedna uvedla, že ji Walliams sexuálně napadl ve svém domě, když jí bylo 15 let. Další ho obvinily, že je během dospívání podrobil takzvanému groomingu, tedy psychologické manipulaci s cílem získat si důvěru a následně ji určitým způsobem využít či zneužít.
„Nejsem sexuální predátor,“ reagoval Walliams podle ITV. „Neporušil jsem zákon, ale jsem zdrcen tím, že některé ženy, které jsem poznal před deseti až 20 lety, nyní vyjadřují pocit ublížení nebo hněv vůči mně,“ uvedl také. Dodal, že nerovnováha v postavení je nevyhnutelná, když je jedna ze stran slavná, nikdy toho ale nezneužil.
Walliams se u soudu domáhal zákazu, aby ho média v souvislosti s obviněními jmenovala. Jeho právníci tvrdili, že by ho zveřejnění dovedlo k sebevraždě. Soudce žádost zamítl, ale Walliamsovi ponechal anonymitu do pondělního odpoledne, aby se mohl odvolat. Lhůta uplynula bez odvolání a obě média v úterý jeho jméno zveřejnila.
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Právnička autora Sara Mansooriová soudu řekla, že se Walliams kvůli případu dvakrát pokusil o sebevraždu.
Britská veřejnoprávní stanice BBC v úterý oznámila, že stahuje některé pořady včetně seriálu Malá Velká Británie. Spolupráci s ním ukončila literární agentura Independent Talent Group. Nakladatelství HarperCollins se s ním rozešlo už loni po obviněních z nevhodného chování.
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Walliams podle svého webu vydal kolem 40 knih pro děti, kterých se prodalo přes 60 milionů výtisků.
V dalším sledovaném případu byl v pondělí v Británii k deseti rokům a šesti měsícům vězení za znásilnění a tři případy sexuálního napadení odsouzen britský komik a herec Russell Brand.