Mámě to neříkej, Xenie nám zemřela před očima. Poslechněte si audioknihu roku

  7:53
Audiokniha Hovory studentky FAMU Victoriie Kralko získala v dubnu prvenství v soutěži Audiokniha roku. Mrazivé záznamy autentických konverzací běžných obyvatel, kteří snášejí hrůzy války na Ukrajině zasažené ruskou agresí, zaujaly porotu silným obsahem i kvalitním zvukovým zpracováním. Prvenství tak uzmuly mezi 124 přihlášenými tituly. Ve videu si poslechněte ukázky zaznamenaných telefonických hovorů.

„Xenie zemřela, nestihla doběhnout za námi do krytu. Chybělo jí jenom pár metrů, zemřela nám před očima. Tělo nemáme, ale mámě to neříkej, řeknu jí to sám. Za 2-3 měsíce nás snad mají pustit. Milo, kde jsou moji rodiče?“

Audioseriál Hovory vypráví poutavým způsobem příběhy skutečných lidí tak, jak je zachytily jejich telefonáty a esemesky. Telefon se pro ně ze dne na den stal jediným způsobem, jak udržovat kontakt s těmi nejbližšími. S těmi, které rozdělila ruská invaze na Ukrajinu.

Z nahrávání audioknihy Hovory. Na smínku herec Dan Krejčík.
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (16. dubna 2026)
Ukrajinští hasiči likvidují požár způsobený ruskými nálety na Sumy. (15. dubna 2026)
Pohled na budovy zničené během bojů v Mariupolu (13. prosince 2023)
12 fotografií

Sérii otevírá pár z Mariupolu – města, které se stalo jedním z prvních cílů ruské invaze. Mila tehdy pracovala v tamní nemocnici na dětské traumatologii a spolu s přítelem Serhiyem vychovávala syna. Serhiy se jako voják do války zapojil okamžitě, později byl zajat při prolomení obrany Azovstalu a ze zajetí se dosud nevrátil.

Další díl přiblíží náročnou situaci starostlivé babičky Táni, která zůstává v Praze se svým mladším vnukem, zatímco její dcera Julia se vrátí na Ukrajinu a slouží v ukrajinské armádě.

Najít zde mohou posluchači také příběh Dáši, která se musí jako uprchlice v Česku vypořádat se základními existenciálními záležitostmi nebo Anatolije v Kyjevě, kde vedle ruské armády bojuje se špatným zdravím, panickými záchvaty a návaly vzteku, které se s ním táhnou od začátku války.

Audioseriál Hovory tvoří pět zhruba čtyřicetiminutových dílů. První z nich přivedla společnost Audioteka na svět 24. února 2025, tedy přesně tři roky poté, co vypukla válka na Ukrajině.

Ve vítězné audioknize studentky pražské FAMU Victoriie Kralko, která vznikla pod taktovkou režisérky Bely Schenkové, účinkují Miloslav König, Anna Fialová, Daniel Krejčík, Zdeněk Piškula, Jitka Sedláčková nebo Pavla Beretová. V roli vypravěče provází všemi díly Jan Hájek.

