Syrové. Audioknihou roku je zpracování telefonátů Ukrajinců po napadení Ruskem

Autor: ,
  9:19
Nejlepší Audioknihou roku 2025 se staly Hovory – strhující, působivé a mrazivé audiozpracování autentických telefonátů ukrajinských občanů po napadení Ukrajiny ruskou armádou. O vítězi rozhodovaly dvě odborné poroty složené z 24 členů a vybíraly ze 124 přihlášených titulů. Anketu pořádá Asociace vydavatelů audioknih.
Obal audioknihy Hovory | foto: Audioteka

Obálka audioknihy Saturnin
Herec Jaroslav Plesl při natáčení audioknihy Saturnin
Obal audioknihy Lyžák
Obal audioknihy Kost
8 fotografií

„Hovory převádějí syrové příběhy lidí do působivého zvukového tvaru. Současný jazyk a živý, herecky přesný, plastický přednes dávají vyniknout síle lidských emocí. Jemně jsou odstíněny telefonní hovory i čtené zprávy, zvuková složka nepřehlušuje výpovědi, ale vytváří jim prostor,“ uvedla odborná porota. Hlas vypravěče podle ní propojuje jednotlivé příběhy, zasazuje je do souvislostí a rozšiřuje významový rámec přímých zpráv a hovorů. „Jde o dokument s hlubokou výpovědní silou,“ dodala porota.

V režii Bely Schenkové v audioknize studentky FAMU Victoriie Kralko účinkují Jan Hájek, Anna Fialová, Miloslav König, Jitka Sedláčková, Pavla Beretová a další.

Vítězství v kategorii jednohlasá četba si odnesla Flora, audiopodoba prozaického debutu Jonáše Zbořila v režii Kateřiny Višinské. Zároveň se Vasil Fridrich za načtení této audioknihy stal Nejlepším interpretem. Mezi interpretkami zvítězila stejně jako loni Jitka Ježková, tentokrát za načtení mnohovrstevnatého románu Úlice Jakuby Katalpy v režii Miloše Vrány.

„Jitka Ježková opět dokazuje, jakou je výjimečnou interpretkou, dabérkou a herečkou. Je skvělá intonačně, dikcí, svou nádhernou melodií hlasu, stejně jako i svým přínosem obsahové a dějové lince. Vyjadřuje všechny odstíny náročného textu s bravurou i hlubokou empatií. Přináší jedinečný posluchačský zážitek. Myslíme, že to byla právě interpretace Jitky Ježkové, která z audioknihy udělala tak skvělé dílo,“ zdůvodňuje své rozhodnutí porota.

Ocenění Nejlepší vícehlasá četba získává audiokniha Kremulátor v režii Petra Mančala, audiopodoba dokumentárního historického románu běloruského spisovatele Saši Filipenka.

Konspirace a agenti StB. Audioknihou roku je adaptace Havelkovy hry Elity

V kategorii Nejlepší dramatizace zvítězil Deník Anne Frankové, zvuková adaptace deníku Anne Frankové v režii Miroslava Bambuška. Ocenění Nejlepší audiokniha pro děti a mládež si vysloužil mysteriózní šestidílný rozhlasový seriál Kost v režii Petra Gojdy podle knižní předlohy Báry Dočkalové.

Nejlepším zvukem se podle poroty prezentuje v kategorii četba audioknižní adaptace Saturnina, v kategorii dramatizace pak audioknižní seriál Lyžák. Cenu posluchačů obdržela audiokniha To byl jen vtip – průvodce moderní sebeobranou proti shazování, zesměšňování a manipulaci.

Asociace vydavatelů audioknih již dříve oznámila, že Cenu za mimořádný přínos v oblasti audioknih a mluveného slova za rok 2025 získá herec a režisér Lukáš Hlavica. Více informací a kompletní výsledky se nacházejí na www.audiokniharoku.cz.

„Potěšujícím faktem je, že se vedle zavedených vydavatelství čím dál výrazněji prosazují i menší producenti, což napomáhá pestrosti a zdravé konkurenci v rámci celého odvětví,“ sdělil Tomáš Macháček, předseda poroty.

Trh s audioknihami roste. Podle posledních údajů údajů Asociace v roce 2023 vydaly její členové celkem 716 nových titulů, v roce 2022 to bylo 644 titulů. Z žánrů byl největší zájem o detektivky a thrillery, fantasy, humor a sci-fi.

Vstoupit do diskuse

Kostka, Kaiser a Syslová bez dozoru. Svěrákův film Pět švestek láká ukázkou

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...

Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon v seriálu Melrose Place

Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...

Syrové. Audioknihou roku je zpracování telefonátů Ukrajinců po napadení Ruskem

Obal audioknihy Hovory

Nejlepší Audioknihou roku 2025 se staly Hovory – strhující, působivé a mrazivé audiozpracování autentických telefonátů ukrajinských občanů po napadení Ukrajiny ruskou armádou. O vítězi rozhodovaly...

24. dubna 2026  9:19

RECENZE: Floutek, plačka, tajtrdlík? Pozoruhodná proměna Leoše Mareše

65 % Premium
Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha).

Třídílný dokument Leoš, který po třech letech natáčení od pátku nasadí streamovací služba Oneplay, nesporně vzbudí zájem i vášně. Podle průzkumu zná Leoše Mareše víc lidí než vrcholné politiky, ale...

24. dubna 2026

„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými.“ Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

„Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny...

Životní osudy bratří Mašinů a jejich protikomunistického odboje jsou dobře známy. Nová inscenace Moravského divadla Olomouc se ovšem inspiruje osudy jejich sestry Zdeny a její rodiny. Činohra Jejich...

23. dubna 2026  16:04

RECENZE: Už nemá sílu ani na to, aby jim nakopala. Ale Oscara za to měla blízko

60 % Premium
Rose Byrne na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Navenek skromný, typicky nezávislý snímek Kdybych měla nohy, tak ti nakopu, který dorazil do českých kin, vděčí za svou slávu herečce Rose Byrne. Za výkon v roli ženy uštvané neustálým stresem...

23. dubna 2026

Rozvášněný dirigent vyrazil houslistce z rukou vzácný nástroj za desítky milionů

Dirigent při koncertu vyrazil houslistce z ruky nástroj za miliony

Pozdvižení způsobil britský dirigent Matthew Hall, který uprostřed koncertu ve finském městě Lahti s tamním symfonickým orchestrem omylem vyrazil hrající houslistce Elině Vähälä její nástroj z rukou....

23. dubna 2026  15:44

RECENZE: Rozbij a sestav. Projekt Nine Inch Noize spojuje chlad, tíseň a znepokojení

Projekt Nine Inch Noize živě

Je to nové album Nine Inch Nails a není to nové album Nine Inch Nails. Pod hlavičkou Nine Inch Noize se skrývá spolupráce Trenta Reznora, Atticuse Rosse a Mariqueen Maandig Reznor, čili aktuální...

23. dubna 2026  14:13

Toyen, Štyrský, Kolářovi, Válovy. Galerie zkoumá tvorbu slavných párů

Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka...

Co je doma, to se počítá. Nejde o kdysi populární českou komedii, ale o další pozoruhodnou výstavu v královéhradecké Galerii moderního umění (GMU), jež se osvícenou dramaturgií snaží o nové pohledy...

23. dubna 2026  12:41

Ať už je pátek! V novém klipu Marka Ztraceného pobaví i Petr Čtvrtníček

Marek Ztracený

„Ty vole, ať už je pátek.“ Věta, kterou si během pracovního týdne v duchu opakuje téměř každý, se stala inspirací nové písně Marka Ztraceného. Ten se po delší odmlce vrací s novým singlem Modlitba za...

23. dubna 2026  12:39

World Press Photo vyhrál záběr boje s ICE. Podívejte se na všechny oceněné snímky

VÍTĚZ REGIONU SEVERNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA - Série - Zatýkání ze strany ICE u...

Fotografií roku 2025 v prestižní soutěži World Press Photo se stal záběr americké fotografky Carol Guzy zachycující emoce ekvádorské rodiny po zásahu agentů ICE během imigračního řízení. V galerii si...

23. dubna 2026  11:01

Padělky slavných autorů prodával za miliony. Nyní u nás vystavuje vlastní práci

Německý umělec Wolfgang Beltracchi, který se proslavil jako padělatel umění.

Kontroverzní německý malíř a slavný padělatel umění Wolfgang Beltracchi bude poprvé vystavovat v Praze. Tentokrát ale nikoli jako padělatel, nýbrž jako autor vlastních děl. V Obecním domě uvede...

23. dubna 2026  9:50

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

To je sakra na kazetě? Jak se Bebe Rexha dostala k nejslavnějšímu hitu Faithless

Zpěvačka a skladatelka Bebe Rexha

Americká zpěvačka Bebe Rexha válcuje svou nedávno vydanou skladbou New Religion rádia i hudební žebříčky. A není také divu, hlavní motiv bude posluchačům nejspíš velmi povědomý. Pro svou novou píseň...

23. dubna 2026  8:30

Český klavírista Schulmeister získal cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

Klavírista Jan Schulmeister (duben 2026)

Mladý český klavírista Jan Schulmeister dnes získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů (Newcomer). Ocenění dostal za debutovou nahrávku, v níž...

23. dubna 2026  6:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.