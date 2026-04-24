Syrové. Audioknihou roku je zpracování telefonátů Ukrajinců po napadení Ruskem

„Hovory převádějí syrové příběhy lidí do působivého zvukového tvaru. Současný jazyk a živý, herecky přesný, plastický přednes dávají vyniknout síle lidských emocí. Jemně jsou odstíněny telefonní hovory i čtené zprávy, zvuková složka nepřehlušuje výpovědi, ale vytváří jim prostor,“ uvedla odborná porota. Hlas vypravěče podle ní propojuje jednotlivé příběhy, zasazuje je do souvislostí a rozšiřuje významový rámec přímých zpráv a hovorů. „Jde o dokument s hlubokou výpovědní silou,“ dodala porota.
V režii Bely Schenkové v audioknize studentky FAMU Victoriie Kralko účinkují Jan Hájek, Anna Fialová, Miloslav König, Jitka Sedláčková, Pavla Beretová a další.
Vítězství v kategorii jednohlasá četba si odnesla Flora, audiopodoba prozaického debutu Jonáše Zbořila v režii Kateřiny Višinské. Zároveň se Vasil Fridrich za načtení této audioknihy stal Nejlepším interpretem. Mezi interpretkami zvítězila stejně jako loni Jitka Ježková, tentokrát za načtení mnohovrstevnatého románu Úlice Jakuby Katalpy v režii Miloše Vrány.
„Jitka Ježková opět dokazuje, jakou je výjimečnou interpretkou, dabérkou a herečkou. Je skvělá intonačně, dikcí, svou nádhernou melodií hlasu, stejně jako i svým přínosem obsahové a dějové lince. Vyjadřuje všechny odstíny náročného textu s bravurou i hlubokou empatií. Přináší jedinečný posluchačský zážitek. Myslíme, že to byla právě interpretace Jitky Ježkové, která z audioknihy udělala tak skvělé dílo,“ zdůvodňuje své rozhodnutí porota.
Ocenění Nejlepší vícehlasá četba získává audiokniha Kremulátor v režii Petra Mančala, audiopodoba dokumentárního historického románu běloruského spisovatele Saši Filipenka.
V kategorii Nejlepší dramatizace zvítězil Deník Anne Frankové, zvuková adaptace deníku Anne Frankové v režii Miroslava Bambuška. Ocenění Nejlepší audiokniha pro děti a mládež si vysloužil mysteriózní šestidílný rozhlasový seriál Kost v režii Petra Gojdy podle knižní předlohy Báry Dočkalové.
Nejlepším zvukem se podle poroty prezentuje v kategorii četba audioknižní adaptace Saturnina, v kategorii dramatizace pak audioknižní seriál Lyžák. Cenu posluchačů obdržela audiokniha To byl jen vtip – průvodce moderní sebeobranou proti shazování, zesměšňování a manipulaci.
Asociace vydavatelů audioknih již dříve oznámila, že Cenu za mimořádný přínos v oblasti audioknih a mluveného slova za rok 2025 získá herec a režisér Lukáš Hlavica. Více informací a kompletní výsledky se nacházejí na www.audiokniharoku.cz.
„Potěšujícím faktem je, že se vedle zavedených vydavatelství čím dál výrazněji prosazují i menší producenti, což napomáhá pestrosti a zdravé konkurenci v rámci celého odvětví,“ sdělil Tomáš Macháček, předseda poroty.
Trh s audioknihami roste. Podle posledních údajů údajů Asociace v roce 2023 vydaly její členové celkem 716 nových titulů, v roce 2022 to bylo 644 titulů. Z žánrů byl největší zájem o detektivky a thrillery, fantasy, humor a sci-fi.