Od Kaisera nás odrazovali. A Kmotra namluvil skvěle, líčí vydavatel audioknih

Pilařova firma začala severskou krimi od Stiega Larssona a postupně přibrali i další žánry: literaturu pro děti a náročnější beletrii. Loni třeba vydali slavného Puzova Kmotra s hlasem Oldřicha Kaisera, který mu dopomohl hned ke třem prvenstvím v anketě Audiokniha roku 2022.

V roce 2011 jste založil firmu na audioknihy. Jak vás to napadlo?

V tom roce jsem vydal první audioknihu a nepočítal s tím, že se tím budu živit. Vybral jsem knihu, která se tehdy drala na výsluní – shodou šťastných okolností jsem zvolil bestseller. Jednalo se o Larssonovo Milénium. A na její zpracování jsem si půjčil od babičky. Abych měl na vydání druhého titulu, prodal jsem auto. Bral jsem to zpočátku jako hobby. Chtěl jsem převést více než pětisetstránkovou knihu do formátu pro posluchače. Od okolí jsem si vyslechl, že je to blbost, že to nebude fungovat.