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Bohušův parťák slaví 80. Jsem dětinský, proto píšu i pro nejmenší, hlásí Goldflam

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  8:24
Arnošt Goldflam v Karlových Varech (7. července 2025)

Arnošt Goldflam v Karlových Varech (7. července 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Z RODINNÉHO ARCHIVU. Fotka vznikla před dvanácti lety. Manželka...
KAMARÁDI. S Bolkem Polívkou ve filmu V peřině.
Arnošt Goldflam se svou loutkou, Zlínský filmový festival 2025, předpremiéra...
Arnošt Goldflam. Nezaměnitelný zevnějšek, hlas i humor. Prosadil se v...
79 fotografií
Dramatik, režisér, herec a spisovatel Arnošt Goldflam patří mezi nezaměnitelné postavy českého uměleckého prostředí. Režíruje v divadlech, vystupuje v Manéži Bolka Polívky, řada diváků jej dobře zná z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag nebo z pohádky Lotrando a Zubejda.

Menší role ještě zvládnu. Arnošt Goldflam o přísném „tatovi“, Brnu i úzkostech

Brněnský rodák se k divadlu dostal díky kamarádovi, jemuž pomáhal dostat se na Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU). Pak ho napadlo přihlásit se také a vybral si divadelní režii.

V 70. letech minulého století začal Arnošt Goldflam uvádět vlastní dramatizace v HaDivadle, které tehdy ještě nesídlilo v Brně, ale v Prostějově. Goldflam režíroval i v Huse na provázku a královéhradeckém Klicperově divadle, se svými kusy často jezdil i do Prahy do klubu Na Chmelnici. V 90. letech pak začal více režírovat v Praze, ale i v Rakousku či Německu. Dnes je autorem zhruba stovky her a dramatizací, režíroval v Divadle Na Jezerce, Rokoku nebo Ypsilonce. Goldflamův osobitý rukopis nesou dramata jako Ženy a panenky, Doma u Hitlerů, Návrat ztraceného syna, Dámská šatna, Ředitelská lóže, Sladký Theresienstadt nebo Hrůza v Brně.

Arnošt Goldflam v Karlových Varech (7. července 2025)
Z RODINNÉHO ARCHIVU. Fotka vznikla před dvanácti lety. Manželka Petra Goldflamová Štětinová je výtvarnicí, děti se jmenují Otto Antonín a Mimi Irena.
KAMARÁDI. S Bolkem Polívkou ve filmu V peřině.
Arnošt Goldflam se svou loutkou, Zlínský filmový festival 2025, předpremiéra filmu Pohádky po babičce
79 fotografií

Goldflam začal také psát pro nejmenší čtenáře. Říká, že sám je dětinský, a tak se snad umí napojit na jejich vlnu. Goldflamovo psaní se líbí i kritice, za knížku Tatínek není k zahození například dostal v roce 2005 cenu Magnesia Litera pro nejlepší dětskou knihu.

Já jako loutka? V tu ránu se kolem mě shluklo 400 dětí, směje se Arnošt Goldflam

Goldflam pochází ze židovské rodiny a spousta jeho děl je židovstvím, holokaustem nebo celou vážnou, ale často i absurdní historií rodiny inspirována.

Společnými rysy jeho tvorby jsou groteskní realita, satirická nadsázka, poetika, ironie a sentiment.

Arnošt Goldflam, Bolek Polívka, film Dědictví anebo kurvahošigutntág

Neúnavný „hltač“ všech možných knih a filmů a ctitel Karla Poláčka také točí, zahrál si třeba ve filmech Něžný barbar (1989), Fany (1995), Bumerang (1997), Otesánek (2000), František je děvkař (2008), Teorie tygra (2016) nebo v seriálech O ztracené lásce či Proč bychom se netopili. Účinkoval i v americkém filmu The Zookeeper’s Wife, kde ztvárnil postavu ředitele židovského sirotčince, doktora a spisovatele dětských knih. Měl i vlastní televizní pořad Za dveřmi je A. G.

16. listopadu 2025
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