Obdivuji vlastní dceru. Slováček pokřtil vzpomínkovou knihu Anička pohlazením

  21:24
Hudebník Felix Slováček ve středu oficiálně pokřtil knihu s názvem Anička, o životě své dcery, herečky a zpěvačky Anny, která začátkem loňského dubna po dlouholetém boji prohrála svůj boj s rakovinou. Kniha bohatá na osobní fotografie má být podle Slováčka i šéfa nakladatelství Olympia Luboše Procházky, nikoliv tryznou, ale povzbuzující vzpomínkou na statečnou a talentovanou dívku.
Felix Slováček, Silvia Schumacher a Lukáš Studihrad na křtu knihy Anička (25. března 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Ta kniha nemá být smutkem, ta kniha tu nemá být, protože chceme plakat, ta kniha má být oslavou života Aničky, je o jejím odkazu. Protože ta síla, kterou měla v boji s nemocemi, tu nemáme nikdo tady na světě. Když si ji přečte někdo, kdo je nemocný nebo má životní trable, tohle by tomu člověku mělo dodat velkou sílu,“ řekl na úvod akce o knize Procházka.

Samotný křest si na starost, za celou pozůstalou rodinu, vzal hudebník a především otec Aničky Felix Slováček za doprovodu Silvie Schumacher, která se v roce 1995 stala Aniččinou kmotrou. Místo klasického polévání sektem se dvojice v tomto případě rozhodla knihu s tichou vzpomínkou pohladit.

První nápad na realizaci knihy padl podle Procházkových slov již na podzim loňského roku. V tu dobu bylo však téma pro rodinu ještě stále příliš čerstvé a bolestivé. K prvním tvůrčím krokům se tak odhodlali až v lednu letošního roku.

Zemřela Anna Julie Slováčková, vedla dlouhý boj s rakovinou

Publikaci nabitou fotografiemi z raného dětství, osobního i profesního života, jež s pomohla vybrat její maminka Dagmar, doprovází povídání o jejím životě a řada rozhovorů, které Slováčková během svého života stihla rozdat.

Nejemotivnější částí je zde interview, které s Aničkou jen pár dní před jejím předčasným odchodem vedla paliativní lékařka Denisa Mlčochová, jež Slováčkovou na Onkologickém oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFNP) po dva roky nemocí doprovázela.

„Řekl bych, že si lidé rádi prohlédnou fotky a vzpomenou si na některé situace, a navíc je to může i povzbudit. Řeknou si, že ta holka to měla těžší a podívejte se, co všechno dokázala. Její melodie a texty úplně vybízejí k tomu, si je zazpívat. Čím více její písničky poslouchám, tím více mě překvapuje a tím více obdivuji vlastní dceru,“ říká s dojetím Slováček.

Včera byli Andělé, ale dnes odešel ten největší, loučí se přátelé se Slováčkovou

Rodina Slováčkové tak vytvořila nejen další věčnou připomínku na talentovanou dívku, ale zároveň má dílo přispět na pomoc těm, kteří to potřebují. Část výtěžku z prodeje knih poputuje právě na konto Oddělení onkologie VFNP, kde se Slováčková s rakovinou opakovaně léčila.

Jako hosté dorazili například hudební skladatel Zdeněk Barták s chotí, zpěvačka Šárka Rezková nebo finalista soutěže Peče celá země Lukáš Studihrad, který Slováčka obdaroval speciálně pro něj upečeným dortem. Akci v pozici moderátorky vedla zpěvačka Michaela Nosková.

„Nejvíce by po Aničce měl zůstat ten apel – Je čas zastavit čas, najít si chvíli, kdy jsme k sobě milí (text z písně Čas zastavit čas, pozn. redakce). To si myslím, že je to nejdůležitější,“ dodává Slováček.

