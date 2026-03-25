„Ta kniha nemá být smutkem, ta kniha tu nemá být, protože chceme plakat, ta kniha má být oslavou života Aničky, je o jejím odkazu. Protože ta síla, kterou měla v boji s nemocemi, tu nemáme nikdo tady na světě. Když si ji přečte někdo, kdo je nemocný nebo má životní trable, tohle by tomu člověku mělo dodat velkou sílu,“ řekl na úvod akce o knize Procházka.
Samotný křest si na starost, za celou pozůstalou rodinu, vzal hudebník a především otec Aničky Felix Slováček za doprovodu Silvie Schumacher, která se v roce 1995 stala Aniččinou kmotrou. Místo klasického polévání sektem se dvojice v tomto případě rozhodla knihu s tichou vzpomínkou pohladit.
První nápad na realizaci knihy padl podle Procházkových slov již na podzim loňského roku. V tu dobu bylo však téma pro rodinu ještě stále příliš čerstvé a bolestivé. K prvním tvůrčím krokům se tak odhodlali až v lednu letošního roku.
Publikaci nabitou fotografiemi z raného dětství, osobního i profesního života, jež s pomohla vybrat její maminka Dagmar, doprovází povídání o jejím životě a řada rozhovorů, které Slováčková během svého života stihla rozdat.
Nejemotivnější částí je zde interview, které s Aničkou jen pár dní před jejím předčasným odchodem vedla paliativní lékařka Denisa Mlčochová, jež Slováčkovou na Onkologickém oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFNP) po dva roky nemocí doprovázela.
„Řekl bych, že si lidé rádi prohlédnou fotky a vzpomenou si na některé situace, a navíc je to může i povzbudit. Řeknou si, že ta holka to měla těžší a podívejte se, co všechno dokázala. Její melodie a texty úplně vybízejí k tomu, si je zazpívat. Čím více její písničky poslouchám, tím více mě překvapuje a tím více obdivuji vlastní dceru,“ říká s dojetím Slováček.
Rodina Slováčkové tak vytvořila nejen další věčnou připomínku na talentovanou dívku, ale zároveň má dílo přispět na pomoc těm, kteří to potřebují. Část výtěžku z prodeje knih poputuje právě na konto Oddělení onkologie VFNP, kde se Slováčková s rakovinou opakovaně léčila.
Jako hosté dorazili například hudební skladatel Zdeněk Barták s chotí, zpěvačka Šárka Rezková nebo finalista soutěže Peče celá země Lukáš Studihrad, který Slováčka obdaroval speciálně pro něj upečeným dortem. Akci v pozici moderátorky vedla zpěvačka Michaela Nosková.
„Nejvíce by po Aničce měl zůstat ten apel – Je čas zastavit čas, najít si chvíli, kdy jsme k sobě milí (text z písně Čas zastavit čas, pozn. redakce). To si myslím, že je to nejdůležitější,“ dodává Slováček.