O lásce, co nemá šanci na přežití. Anna Musilová píše znovu pro mladé

„Myslím, že posunutí bude nevyhnutelné. Při psaní hodně čerpám ze svého života, zkušeností svých i lidí v mém okolí, a jak se tohle všechno bude proměňovat a budeme stárnout, řešit jiné věci, problémy, bude se s tím dost pravděpodobně měnit i to, co píšu. Na příbězích o úskalích dospívání a čerstvé dospělosti nijak nelpím, ale určitě jsou mi právě teď nejblíž a dokážu je popsat nejautentičtěji,“ vysvětluje.

V Tamařině souhvězdí vypráví o devatenáctileté Liv, studentce práv a vášnivé fotografce, která se jako většina jejích vrstevníků snaží najít své místo ve světě. Když se pak zamiluje do tajemné Tamary, kterou potkává v kavárně, problém je za rohem.

„Vždycky jsem chtěla napsat knížku o lásce, která třeba už v počátku nemá naději na přežití, ale přesto nás zasáhne silně, změní nás a zůstává s námi dlouho, neseme si ji i do dalších vztahů. Nehledě na to, že už jsme měli dávno zavřít vrátka a posunout se dál. Nikdy jsem to ale nedovedla napsat tak, abych s tím byla spokojená, až když jsem si prošla jedním pro mě zásadním vztahem, najednou jsem věděla, co přesně chci předat. Ale největším tématem Tamařina souhvězdí nakonec není láska, je to příběh o hledání vlastní cesty, uvědomění si vlastní hodnoty. A to pro mě byla v době, kdy jsem knihu psala, důležitá otázka,“ říká Anna Musilová o vzniku Tamařina souhvězdí.

Projekt s Kateřinou Tučkovou

Zásadní téma tak pro ni představovala i snaha mladých naplnit očekávání ostatních, které se promítá do všech hrdinek knihy. A promítá se do nich i sama povaha autorky. „Záměr to však není,“ podotýká Musilová. „Podle mě spousta autorů dává do svých hrdinů kus sebe, někde o tom ani nemají ponětí. Já sama vím, že moje hrdinky se mi v lecčem podobají, ale většinou na to přijdu až v průběhu psaní,“ vysvětluje spisovatelka.

Před nedávnem dokončila společný projekt s Kateřinou Tučkovou a pomalu plánuje další román, který by ráda začala psát na jaře. Fanoušci si tak musí chvíli počkat. Ještě letos je však v plánu vydání audioknihy Černooká – autorčina debutu. Hlas jí propůjčí Veronika Lazorčáková.