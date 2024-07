Nikdy jsme se neviděli, jen si volali, říká o Kunderovi jeho překladatelka Kareninová

Nejprve si od Kundery přečetla Žert a pak i další jeho český psané knihy. S jeho tvorbou ve francouzštině se však seznámila až ve chvíli, kdy se stala jeho oficiální a jedinou českou překladatelkou.

Neštve ji tak trochu jako překladatelku i jako spisovatelku, že Milan Kundera své knihy, které napsal ve francouzštině, sám nepřevedl do češtiny? Nebylo by jeho dílo v češtině hodnotnější, kdyby své francouzské texty přeložil přímo on?

Je mi líto, že si knihy nepřeložil sám

„Mě to neštve, ale je mi to líto. On je chtěl přepsat, převést po češtiny, ale myslím si, že měl chuť psát nové knihy a nevyšel mu na převedení čas. A když už nakonec čas měl, tak cítil, že nemá dost sil. A tak jsem považovala jeho nabídku, že mám přeložit jeho čtyři francouzské romány do češtiny, jako něco hrozně smutného,“ říká překladatelka.

Naposledy vyšla v jejím překladu Kunderova Totožnost. Před tím také Slavnost bezvýznamnosti a Nevědění. „Zbývá už jen Pomalost. A první verze překladu je hotová.“

Jak těžké je vlastně překládat Milana Kunderu z francouzštiny do češtiny? Jak ještě za jeho života probíhala vzájemná komunikace? A je překlad těžší, když už spisovatel zemřel a není možné se ho na nic ptát? „Je třeba říct, že on už mi sám moc nepsal, netelefonoval. Ptala jsem se ho vlastně přes paní Věru, jeho ženu.“

Nezasahoval mi do toho

„Nejprve jsem se ptala, jestli jsem to přeložila dobře. A později začaly otázky mířit na slova, která jsem nenašla v českých románech Milana Kundery. Takže jsem se ptala, jak například nějakému francouzskému slovu říkali u nich doma, protože oni spolu s paní Věrou doma mluvili česky. Takže i teď jí pokládám otázky, které i paní Věra může zodpovědět,“ popisuje Anna Kareninová.

Pro její práci bylo klíčové, že od Kunderova domovského nakladatelství Atlantis dostala v PDF formátu všechny jeho česky psané texty. „Takže jsem si tam hledala slova, a hledala jsem si tam dokonce i fráze, syntaktické jednotky. To dalo největší práci, protože jsem tam nacházela řešení, která bych sama nepoužila.“

„Musím říct, že Milan Kundera sám mi do toho nezasahoval. Já jsem si na začátku vymínila, že pošlu napřed jednu kapitolu přes nakladatelství. Tam se na to podívali a třeba mi řekli, že by něco udělali jinak,“ vzpomíná překladatelka.

„Takže jemu pak přímo přišla celá kapitola. On napsal, že je spokojen, a pokračovalo se dál. To bylo u první knihy. A dál, když jsem si nebyla jistá, vypsala jsem to místo francouzsky a k tomu různé české varianty. Přitom jsem nenapsala, která je moje preferovaná. A čekala jsem, co se z toho vyvrbí. A vždycky jsem se dočkala,“ navazuje Anna Kareninová.

„Pokud jde o jazyk Milana Kundery, naučila jsem se u překladu nedávat do textu žádné slovo navíc,“ soudí překladatelka. „Nejen totiž, že se nemá nic ztratit, ale nesmí tam být ani slovo navíc. To, co běžně překladatelská řešení nabízejí, třeba spojení dvou slov, to u něho nepřicházelo v úvahu. To jsem se učila a velmi mně to pomohlo i do budoucna. Myslím si, že jeho jazyk je opravdu úsporný. Dokáže na malém prostoru bez dalších zbytečných slov říct přesně to, co chce.“

Překlady antisemitů a fašistů?

V další části Rozstřelu pak Anna Kareninová hovořila i o dalších svých překladech, zejména o překladech dvou kontroverzních postav světové literatury: Ezry Pounda a Louise-Ferdinanda Célina.

Americký básník Pound pobýval ve fašistické Itálii a během druhé světové války otevřeně podporoval Mussoliniho režim. Francouzský romanopisec Céline zase napsal ve třicátých letech několik antisemitských textů.

U Pounda Anna Kareninová pokračuje v překladu rozsáhlého básnického cyklu Cantos. „Zatím vyšel první, druhý, třetí a pátý oddíl. Teď mi zbývá dokončit jeden oddíl a kousek.“

V případě Célina zbývá Anně Kareninové přeložit poslední román Smrt na dluh. Zatím vyšly tyto knihy: Od zámku k zámku (1996), Sever (1997), Skočná (1998), Klaun’s band I (2001), Klaun’s band II (2002), Féerie pro jindy I (2012), Féerie pro jindy II (2014) a Cesta na konec noci (2018).

Anna Kareninová tvrdí, že i přes zmiňované kontroverze jde o nesmírně významné literární osobnosti. A proč se je vlastně rozhodla překládat? „Protože tady schází a já si myslím, že byť by měli jen málo čtenářů, jsou důležití. Literatura v mých očích trošku upadá a utápí se v osobních zpovědích.“

„Kdežto oni byli skladatelé, komponisté, kteří mysleli na velké literární dílo. Céline sice říkal, že to tak není, že se tím živí. Ale jeho romány, jazyk, který stvořil, jeho styl, to je něco úžasného a na svou dobu převratného. A ke komu se to dostane, toho obohatí stejně jako mě,“ uzavírá Anna Kareninová.