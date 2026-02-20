Po boku Lustiga. Česká historička Hájková vyhrála v USA prestižní literární cenu

Dvojnásobným nositelem ceny se v 80. letech stal rovněž český židovský spisovatel Arnošt Lustig, a to za novely Dita Saxová a Z deníku sedmnáctileté Perly S.
Ceny se udělují v několika desítkách kategorií od memoárů, krásné literatury, až po studia holokaustu. Letos se konal jubilejní 75. ročník.
Mapuje sexualitu za holokaustu. Do queer dějin patří i Anne Franková, říká
Kniha Lidé bez dějin jsou prach se zabývá queer touhou obětí holokaustu, tedy tématem, který donedávna zůstával bílým místem historického bádání. Důvodem je obecně rozšířená homofobie obětí i pozůstalých, která vedla k tomu, že hlasy těchto lidí byly z archivů z velké části vymazávány, uvádí vydavatel díla University of Toronto Press.
Hájková v něm na základě rozsáhlého archivního výzkumu pojednává o osudu pražské odbojářky Ireny Millerové a pěti příbězích queer židovských teenagerů včetně Anny Frankové. Odhaluje tak životy těch, kteří byli marginalizováni nejen jako Židé, ale také jako queer osoby. V českém překladu knihu vydalo nakladatelství Akropolis.
K pochopení holokaustu je třeba zohlednit také gender, říká historička
Anna Hájková je docentka moderních evropských dějin na britské University of Warwick. Její první kniha Poslední ghetto: Všední život v Terezíně vyšla v roce 2020 v Oxford University Press a o dva roky později v českém překladu. Popisuje fungování vězeňské společnosti v terezínském ghettu v době druhé světové války.