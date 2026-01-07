A znovu je to kniha-monument. Velký formát, stovky stránek. Stovky a stovky barevných, pečlivě vytištěných reprodukcí. Pořizovací cena málem dva tisíce korun! Plus autorčino sebevědomé povídání v prologu o tom, jak boří mýty a legendy o tajemné malířce. Jak publikuje objevně, nově.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Poslední cyklista 65 %, Wonka 70 %, Vdovy 60 %, Jedině Tereza 35 %, Duna: Část druhá 90 %, Czech Made Man 70 %, Ten, kdo tě miloval 60 %, Dostaň ho tam 60 %, Pustina 75 %, Hrdinové a zbabělci 50 %, Na život a na smrt 65 %, Karate Kid: Legendy 70 %, Vražedné stíny 45 %, Ženská pomsta 20 %, Miluji tě modře 30 %, Víly z Inisherinu 80 %
Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru
Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...
Kolegové vzpomínají na zesnulého herce Nečase. Záchranáři popsali, co se mu stalo
Nečekaný odchod herce Pavla Nečase, který zemřel poslední den loňského roku, zasáhl jeho kamarády a kolegy nejen z herecké branže. Na sociálních sítích na něj vzpomíná například sportovní komentátor...
GLOSA: Co dům dal. Televizní silvestr už rezignoval na sebemenší nápad
V silvestrovské estrádě z roku 1979 tipovali Miroslav Horníček a Jiří Sovák, že v roce 2020 bude mít televize pětadvacet kanálů, a prosili, aby alespoň jeden našel prostor pro jejich reprízu. Jistěže...
Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo
Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu...
Tommy Lee Jones přišel o dceru Victorii, zahrála si s ním v Mužích v černém
Ve věku 34 let náhle zemřela Victoria Jones, dcera oscarového herce Tommyho Lee Jonese. Podle informací amerických médií byla nalezena bez známek života v hotelu Fairmont v San Franciscu. Příčina...
RECENZE: Léta erotická. Nová kniha o Toyen je víc pro koukání než pro čtení
Když to vyšlo jednou, proč to nezkusit podruhé! Andrea Sedláčková vydala předloni svou velkou knihu o Toyen – a nabrala s ní takovou slávu, jakou snad se všemi svými dosavadními tvůrčími počiny...
Simpsonovi se loučí s další postavou. Kultovního maskota poslali do důchodu
Seriál Simpsonovi se loučí s další oblíbenou postavou. Po více než 30 letech z obrazovek mizí maskot místního piva, oblíbený Duffman, tvůrci ho poslali do důchodu.
Fanoušci odmítají konec Stranger Things a spekulují, že se dnes objeví 9. díl
Dvouhodinové finále seriálu Stranger Things mělo být definitivní tečkou. Místo rozloučení ale rozpoutalo lavinu spekulací. Na sociálních sítích teď trenduje hashtag #ConformityGate. Fanouškovská...
Na Primě pokračuje Polabí, vrátí se Jakub a Sara. Přibude reality show Asia Express
Jaro na Primě slibuje směs návratů, přestupů ze streamovací platformy i novinek. Pokračovat budou seriály Polabí a Kamarádi, vrátí se série partnerských skečů Jakub a Sara, přibude reality show Asia...
Stínadla se bouří. Dnes vrcholí soutěž o foglarovku, kterou komunisté nechtěli
Dneska to zní skoro neuvěřitelně. Komunistický režim se tak bál Rychlých šípů, že román Jaroslava Foglara Stínadla se bouří, kde slavný klub má hlavní roli, si na první knižní vydání musel počkat 23...
Zemřel Jurij Galin, šéf Docela velkého divadla získal české občanství díky Havlovi
Ve věku 82 let podlehl dlouhé a těžké nemoci režisér a zakladatel Docela velkého divadla v Litvínově na Mostecku Jurij Galin. Bývalý umělecký šéf původem z Ruska byl známý na české i mezinárodní...
RECENZE: Keltské kněžky předešly Freuda. Ranhojič se přesouvá k povšechné fantasy
Ve filmu Ranhojič se mladík z anglické vsi dostal do Persie, kde studoval medicínu u slavného Avicenny, v Ranhojiči II se vrací a v Londýně buduje nemocnici pro chudé. Jenže v roce 1050 proti...
RECENZE: Táta, co tu nebyl. Triumfující Skarsgård míří v Citové hodnotě k Oscaru
Po Velké ceně z Cannes a sbírce nominací na Zlaté glóby i Evropské filmové ceny nejspíše novinka kin Citová hodnota promluví i do oscarových šancí. Zejména díky hercům od Elle Fanningové po Stellana...
Zemřel maďarský filmař Béla Tarr, režisér slavného Satanského tanga
Ve věku 70 let zemřel po dlouhé nemoci maďarský režisér Béla Tarr, informovala agentura AFP s odvoláním na maďarská média. Tento významný představitel světové kinematografie byl známý temnými filmy,...
Drazí Gróňané, vyhlaste nezávislost! vzkazuje Björk v napjatých časech
Islandská zpěvačka Björk sdílela na Instagramu vášnivý příspěvek, v němž vyzvala obyvatele sousedního Grónska, aby vyhlásili nezávislost na Dánském království. Přála by jim, aby se odtrhli tak, jak...
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
Nejvíc šancí na ceny filmové kritiky mají Otec, Sbormistr a Karavan
Po šesti nominacích na Ceny české filmové kritiky za rok 2025 mají dramata Otec v režii Terezy Nvotové a Sbormistr od Ondřeje Provazníka. Hlavní cenu pro nejlepší film může získat ještě road movie...
V nominacích na ceny Vinyla figurují Amelie Siba nebo kapela Ida The Young
Porota hudebních cen Vinyla odhalila nominace patnáctého ročníku. O ocenění za Desku roku se ucházejí písničkářská experimentátorka Amelie Siba s albem This may be the only way 2 heaven, Tomáš...