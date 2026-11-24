Vaše společná série Vraždy pod sluncem patří do žánru oddechových detektivek. Řekněte mi, jak si u příběhu o vraždě můžeme odpočinout?
Anders: Vždycky mě fascinoval způsob vyprávění ve stylu Agathy Christie. Možná proto, že podle mě stojí na velmi pevné dohodě se čtenářem. Dáváte mu určité sliby a on očekává, že je dodržíte: prostředí, vraždu, která není příliš krutá nebo strašná, omezený počet podezřelých, detektiva. Všechny podrobnosti jsou tam a na samém konci byste měli hádat, ale taky se i trochu mýlit. To je základ každé detektivní záhady ve stylu Agathy Christie. Tento způsob vyprávění mě vždycky fascinoval a chtěl jsem si ho taky zkusit.
Anette: Já musím dodat, že knihy měly v našem manželství vždycky ústřední místo, takže společná tvorba byla celkem logickým vyústěním. Jsme svoji už skoro třicet let.
Anders: Šestadvacet.
Anette: Skoro třicet, no. Vždycky jsme se bavili o knihách, a proto jsme se rozhodli něco napsat společně. Vybrali jsme si detektivní záhadu, která se musí odehrávat na nějakém exotickém místě. A protože jsem napůl Italka, volba byla jasná.
Nemůžeme mu to udělat ani příliš snadné, ale ani příliš těžké. Jde o to být tak dobrým kouzelníkem, abyste čtenáře oklamali, ale on se necítil podvedený.