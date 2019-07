Věř, věř, brzy padnou. Druzí Američtí bohové nadále stupňují napětí

Věř, věř, brzy padnou. Nabízím sám sebe. Dvě věty jako by mimoděk doprovázejí ilustraci z obalu druhého dílu komiksu Američtí bohové s podtitulem Já, Ainsel. Přesně rok po prvním díle totiž tuzemské komiksové nakladatelství Crew přináší zdejším fanouškům žánru českou verzi komiksu, který si vzal za cíl převést do obrazového formátu stejnojmennou knihu Neila Gaimana z roku 2001.

Kniha nazvaná Já, Ainsel dostává čtenáře znovu do Ameriky devadesátých let, do předvečera střetu mezi starými a novými bohy. Spisovatel Gaiman tuto zemi vykresluje jako místo, kde se pro neustálé příchody nových a nových kolonizátorů postupně smíchala božstva většiny světa.

Ač v ta starobylá nyní věří málokdo a ona spíš jen tak zabíjejí čas po hotelových pokojích, stále je zde najdeme: božstva vikingská, indiánská, egyptská, čínská, ale i slovanská, africká či ta, která s sebou cestou přes Beringův průliv přivedli první sibiřští putující. Střetu mezi nimi a moderními bohy televize a internetu se nadále snaží zabránit nehrdinský hrdina Stín a tajemný pan Středa.



Druhá kniha opět přináší devět dílů komiksu. Děj je proti loňskému úvodu uměřenější, ubylo erotiky i násilných scén, komiks v podstatě kopíruje střední část původního románu, vše teprve spěje do kolize. Gaiman však opět výborně vykresluje na první pohled náhodné střety Stína s obyčejnými lidmi; jeho i čtenáře zavede na zapomenutý sever Michiganu, aby jej prostřednictvím snů a flashbacků dostával do mytického světa.

Zdánlivě nesouvisející odbočky čtenáři předvedou příchod afrických a sibiřských bohů. S dějem skvěle souzní práce výtvarníků P. Craiga Russela a Scotta Hamptona, kteří se stejnou suverenitou vykreslují americkou každodennost i mytické světy.

Třetí a finální série souboru komiksových Amerických bohů nyní vychází ve Spojených státech, u nás se jí dočkáme nejspíš opět příští léto.