Chybí nám koukání do prázdna, jen konzumujeme obsah, říká Aleš Palán

Věříte, že vám kniha může změnit život? Spisovatel a novinář Aleš Palán ano. Ač se mu to samotnému nestalo, setkal se s lidmi, kteří něco podobného zažili. A nejen to. Jejich životní peripetie jsou někdy až neuvěřitelné. A vždycky v nich hrála roli kniha. Může přečtení nějakého příběhu ovlivnit vaše rozhodnutí? Nebo určit další životní cestu? Či dokonce zachránit život? To se dozvíte v nové Palánově knize rozhovorů s těmi, jež čtení fatálně zasáhlo.