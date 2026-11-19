Tou planetou je samozřejmě zeměkoule. A pokud byl první díl „představovačka“, jak se různým dětem žije na různých místech planety napříč jedním dnem, pak dvojka je trochu konkrétnější. A možná i slavnostnější. Pojednává totiž způsob vánočních oslav: co a jak a kdo a kdy.
RECENZE: Vánoce jsou za rohem! Už máte kadicí špalek? ptá se Alena Mornštajnová
Tipy z televizního programu
Recenze: Invalida 60 %, Všechny cesty vedou do hrobu 40 %, Panenky na útěku 55 %, České století 60 %, Můj otec, kníže 60 %, Furiosa: Sága Šíleného Maxe 85 %, Dívka v pavoučí síti 55 %, Noční běžec 50 %, 80 rozlícených novinářů 50 %, Jedna bitva za druhou 70 %
Agent 007 potvrzen. Robert Pattinson se stal novým Jamesem Bondem
Brit Robert Pattinson se stal novým představitelem Jamese Bonda. Ikonickou roli přebírá po Danielu Craigovi. Zvítězil tak v ostře sledovaném konkurzu v časech, kdy slavnou sérii čeká restart pod...
Rychlý prachy. Prachař a Pšenička soupeří v prostředí internetového porna
Herec Tomas Sean Pšenička se z elegantního tanečníka soutěže StarDance promění v tvůrce porna. Společně s Františkem Prachařem si zahraje v novém filmu režiséra Adama Sedláka s názvem ...
Nový Bond má jedinečné prvenství. Změní se označení jeho funkce
Novým představitelem filmového agenta Jamese Bonda bude britský herec Robert Pattinson, kterého čeští diváci znají jako čaroděje Cedrika Diggoryho z Harryho Pottera nebo ze ságy Stmívání. Stane se...
Kdo byl nejlepší Bond? Připomeňte si všechny herce, kteří hráli agenta 007
Tvář nejslavnějšímu tajnému agentovi s číslem 007 za téměř 65 let propůjčilo šest herců, kteří se dohromady objevili ve dvaceti pěti (oficiálních) filmech. Poslední snímek Není čas zemřít, v němž se...
Raper PTK vyprodal tři O2 areny za 24 hodin. Termíny oznámil jen na svých účtech
Český raper PTK, vlastním jménem Patrik Aišman, vyprodal během 24 hodin hned tři koncerty v pražské O2 areně. V největší tuzemské hale tedy vystoupí tři večery po sobě od 1. do 3. prosince 2027....
Co poslouchat z české scény? Deset nových desek, které stojí za pozornost
Rozchody, stárnutí, tlak na výkon i maloměstské podivnosti. Domácí hudebníci na nových deskách čerpají z vlastních zkušeností, zkoušejí jiné postupy a pouštějí se za hranice známého zvuku. Vybrali...
RECENZE: Vánoce jsou za rohem! Už máte kadicí špalek? ptá se Alena Mornštajnová
V posledních letech se úspěšná prozaička Alena Mornštajnová realizuje čím dál víc jako autorka knížek pro děti. Jednou má u ní hlavní roli trochu záhadný medvěd Teribear, jindy vystrašené strašidýlko...
Škodlivé, dehonestace. Kapelu The Tap Tap dopálila Kozubova slova o „degenech”
Na známého komika Štěpána Kozuba se sype kritika za jeho výstup, v němž děti s handicapem nazval „degeny“. Tepe do něj i kapela The Tap Tap, kterou tvoří lidé s různými zdravotními hendikepy. „Jediný...
RECENZE: Příliš Pottera na úkor Saxany. To je český fantasy film Máma a táta jsou boží
Rodinný typ fantasy je v českém filmu takovou vzácností, že se člověk rád smíří i s novinkou kin Máma a táta jsou boží, přestože její hrdinové putují po sponzorských zastávkách k tuctovým digitálním...
Raper PTK vyprodal tři O2 areny za 24 hodin. Termíny oznámil jen na svých účtech
Český raper PTK, vlastním jménem Patrik Aišman, vyprodal během 24 hodin hned tři koncerty v pražské O2 areně. V největší tuzemské hale tedy vystoupí tři večery po sobě od 1. do 3. prosince 2027....
Projděte si nejlepší snímky podle Czech Press Photo. MAFRA má šest nominací
Soutěž Czech Press Photo odtajnila nominace svého již 32. ročníku. Fotografové MAFRA Anna Kristová, Petr Topič a Jan Zátorský jich letos posbírali celkem šest. Výsledky pořadatelé oznámí 11. ledna v...
Volíme Knihu roku podle čtenářů LN. Hlasující mohou vyhrát dárkové sady Foglarovek
Již potřetí dostanou letos čtenáři webu Lidovky.cz a iDNES.cz možnost zapojit se do hlasování o Knihu roku a v Ceně čtenářů si zvolit svého favorita. Výhry nečekají jen na nejlepší knižní tituly, ale...
Rekordní van Gogh. Čtvrtý nejdražší obraz všech dob provázel spor z časů nacismu
Obraz Châtaigniers en fleurs (Kvetoucí kaštany) od nizozemského malíře Vincenta van Gogha se v New Yorku vydražil za 190,4 milionu dolarů (téměř 4,3 miliardy korun). Jde o rekordní částku za dílo...
Zemřel Larry Poindexter. Tvář seriálů JAG, S.W.A.T., Přátelé či Tak jde čas srazilo auto
Ve věku 66 let zemřel americký herec Larry Poindexter. Diváci ho mohou znát například z akčního snímku S.W.A.T., seriálů Přátelé, JAG nebo Tak jde čas. Herec podlehl následkům zranění poté, co ho v...
Návrat průšviháře Laviho ke kořenům. Závěrečný Vyšehrad hlásí poslední klapku
Finální klapku má za sebou závěrečný díl komediální trilogie Vyšehrad. Tvůrci tak uzavřou jedno desetiletí fenoménu, který si z počátku získal popularitu jako internetový seriál. Do hry se opět vrátí...
Yummy není jen rozvoz potravin, ale i chytrý plánovač receptů. Co na službu říkáme?
Jistě znáte ten každodenní kolotoč – vymyslet, co uvařit, aby to chutnalo dětem i partnerovi, sepsat nákupní seznam, strávit hodinu v přeplněném...
Pattinson proti Bradu Pittovi? Hledá se nový padouch pro Jamese Bonda
Několik let se spekulovalo, kdo převezme po Danielu Craigovi roli Jamese Bonda. Sotva produkce oznámila na sociálních sítích, že novým agentem 007 bude Robert Pattinson, vynořily se nápady na to, kdo...
Nový Bond má jedinečné prvenství. Změní se označení jeho funkce
Novým představitelem filmového agenta Jamese Bonda bude britský herec Robert Pattinson, kterého čeští diváci znají jako čaroděje Cedrika Diggoryho z Harryho Pottera nebo ze ságy Stmívání. Stane se...